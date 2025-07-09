Россия запретила ввоз молочной продукции двух азербайджанских производителей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 11 июля запретил ввоз в Россию всех видов молочной продукции двух азербайджанских производителей в связи с их отказом от российской инспекции, сообщило ведомство.
«Россельхознадзор сообщает о введении с 11 июля 2025 года запрета на ввоз в Россию всех видов молочной продукции, вырабатываемой азербайджанскими предприятиями ООО “Allbuy” и OOO “Milk Products”. Решение принято на основании отказа азербайджанской стороны в проведении российской службой инспекции указанных производителей молочных продуктов, осуществляющих ввоз на территорию России, и отсутствия их заинтересованности в дальнейших поставках своей продукции в Россию», — говорится в сообщении.
В документе отмечается, что ранее Россельхознадзор оповестил азербайджанскую сторону, что в ближайшее время готов провести проверку пяти заводов, поставляющих свою продукцию в РФ.
В российском ведомстве пояснили, что инспекции были необходимы для соответствия законам ЕАЭС и проверки предоставленных ранее гарантий соответствия производителей требованиям и нормам ЕАЭС и РФ. Также специалисты Россельнадзора должны были проверить, устранены ли выявленные во время инспекции в 2024 году недостатки.
Агентство пищевой безопасности Азербайджана проинформировало Россельхознадзор о том, что производитель молочной продукции (сливочного масла и сыров) ООО «Allbuy» и компания по производству и переработке молочных продуктов (сливочного масла) OOO «Milk Products» не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров в Россию.