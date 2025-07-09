«Роскосмос» заморозил «Скиф» и «Марафон» для экономии бюджета

По словам главы «Роскосмоса», некоторые проекты из предыдущей версии нацпроекта было решено предложить бизнесу. «Частники к указанным проектам пока интереса не проявили. Если проявят, для нас не будет проблемой вернуть», — пояснил господин Баканов.