Назван топ-10 стран, где россияне чаще всего покупали жилье в 2025 году

По итогам первого полугодия 2025 года самой популярной страной для покупки недвижимости за границей остался Таиланд. На него пришлось свыше четверти заявок. Такие данные «РБК Недвижимости» предоставили аналитики международной брокерской компании Tranio. Высокую популярность Таиланда в первом полугодии подтвердили брокеры международной компании по зарубежной недвижимости Nevestate.
Страны — рекордсмены по спросу
По данным компании, Таиланд занимает первое место по зарубежному спросу уже четыре полугодия подряд. При этом его доля в спросе растет. Если в первой половине прошлого года эта доля составляла 19,7%, то по итогам первого полугодия 2025 года она увеличилась до 25,6%. «В первом полугодии 2025 года Таиланд продемонстрировал вторую по величине консолидацию спроса вокруг одной страны за все время наблюдений с больше чем четвертью заявок от инвесторов. До этого со сравнимой долей лидировала лишь Турция с 26,15% от суммарного спроса россиян в 2022 году», — пояснили в Tranio.
Сам спрос на покупку недвижимости в Таиланде в первом полугодии увеличился на 29,5% относительно аналогичного периода 2024 года. Популярность этой страны у российских покупателей брокеры объясняют отсутствием ограничений, относительно доступным порогом входа и инвестиционной привлекательностью.
На втором месте, как и год назад, — ОАЭ. При этом за год доля этой страны в общем объеме зарубежного спроса немного снизилась — с 11,6% в первом полугодии 2024 года до 9,6% в первой половине 2025 года. Спрос на недвижимость в ОАЭ со стороны россиян за рассматриваемый период сократился сильнее — на 17,4%, отметили в компании.
Третье место заняла Турция, которая в первом полугодии прошлого года была пятой (на третьем месте тогда была Греция, которая теперь стала лишь седьмой). При этом доля Турции за год мало изменилась. В первом полугодии этого года на нее пришлось около 8,9% заявок со стороны россиян на покупку недвижимости за рубежом, а год назад тот же показатель составлял 8,4%.
Четвертое место заняла Франция, на нее пришлось 7,1% заявок со стороны россиян. В первом полугодии прошлого года эта страна была пятой, хотя ее доля была выше нынешней (8,9%). В пятерку стран — лидеров по зарубежному спросу на недвижимость со стороны россиян также вошел Кипр — на него пришлось 6,6% от всех заявок, сообщили эксперты.
Топ-10 стран, где россияне чаще всего покупали недвижимость в первом полугодии 2025 года
Источник: Tranio.
Похожим образом топ самых популярных стран для покупки недвижимости за границей выглядит у брокеров международной компании по зарубежной недвижимости Nevestate. По их данным, в первом полугодии основной объем спроса (85%) российских покупателей сегодня формируют три ключевых направления — Азия (Таиланд и Бали, 35% спроса), ОАЭ (30%) и Европа (20%).
«В целом карта спроса остается узнаваемой, но внутри нее смещаются акценты. Сегодня все более отчетливо прослеживается тренд в сторону Азии, ОАЭ удерживают сильные позиции, а Европа остается важным направлением для тех, кто ориентирован на получение ВНЖ или переезд», — пояснила основатель международной компании по зарубежной недвижимости Nevestate Екатерина Никитина.
Снизился интерес к Европе, вырос — к США
В целом, по данным Tranio, в абсолютных значениях число заявок со стороны россиян на зарубежную недвижимость в первом полугодии 2025 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6%. Сильнее всего из топ-10 самых популярных стран в первом полугодии упал интерес к Греции (-36,3%) и Испании (-28,6%), что связано с ужесточением по программам ВНЖ.
«Интерес к европейскому направлению в первую очередь был обусловлен программами по натурализации, которые последнее время либо закрывались, либо повышали порог входа. Подчеркнем, что большинство россиян, преследовавших целью покупки получение ВНЖ, уже решили этот вопрос», — уточнили эксперты компании.
Сильнее всего в первом полугодии вырос интерес россиян к покупке недвижимости в США — на 78,5% относительно аналогичного периода. Сама страна заняла девятое место с долей в 3,6% от всего совокупного спроса со стороны россиян на недвижимость за рубежом. Интерес к США связан с общей стабилизацией интереса россиян к зарубежной недвижимости и диверсификацией интересов.
Что касается целей покупок недвижимости за границей, то, по данным Tranio, около 18,3% россиян рассматривают такую сделку для будущего переезда, 14,4% — для получения ВНЖ и гражданства. Треть россиян планируют приобрести недвижимость в другой стране для своего отдыха и для сдачи жилья в аренду. Оставшаяся часть рассматривают покупку недвижимости за границей для перепродажи, учебы детей, только сдачи в аренду или отдыха.
Норма вместо аномалии.
В Nevestate, исходя из статистики своей компании, наблюдают восстановление спроса со стороны российских покупателей после заметного снижения интереса к зарубежной недвижимости в 2024 году. По их данным, спрос на зарубежную недвижимость вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство сделок происходит в диапазоне от $300 до $500 тыс., что примерно на 40% выше, чем в прошлом году.
«В прошлом году мы наблюдали смещение инвестиционного фокуса: многие клиенты предпочитали диверсифицировать бюджет между российскими и зарубежными активами. Интерес к локальным инвестициям оказался выше, в том числе на фоне геополитической неопределенности и девальвации рубля», — пояснила Екатерина Никитина. «Однако сейчас тренд разворачивается: мы видим явное восстановление интереса к зарубежной недвижимости», — добавила она.
Рост покупательской активности брокеры связывают в первую очередь с «восстановлением рынка после периода паники и хаотичных решений». «Сейчас мы видим не аномалию, а возвращение к нормальному, стабильному интересу, который у российских клиентов всегда был — особенно у тех, кто привык диверсифицировать активы и смотреть в сторону долгосрочных стратегий», — уточнила эксперт. Эта тенденция в ближайшее время сохранится и рост спроса будет постепенным, подытожили в Nevestate.
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