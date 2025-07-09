Назван топ-10 стран, где россияне чаще всего покупали жилье в 2025 году

По данным компании, Таиланд занимает первое место по зарубежному спросу уже четыре полугодия подряд. При этом его доля в спросе растет. Если в первой половине прошлого года эта доля составляла 19,7%, то по итогам первого полугодия 2025 года она увеличилась до 25,6%. «В первом полугодии 2025 года Таиланд продемонстрировал вторую по величине консолидацию спроса вокруг одной страны за все время наблюдений с больше чем четвертью заявок от инвесторов. До этого со сравнимой долей лидировала лишь Турция с 26,15% от суммарного спроса россиян в 2022 году», — пояснили в Tranio.