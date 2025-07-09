Курсы событий: что ожидает рубль из-за новых пошлин Трампа

— Трамп снова продлил заморозку пошлин до 1 августа, потому что «больших и прекрасных» сделок на выгодных для США условиях пока никто заключать не готов. Это говорит не столько о силе торговых партнеров, сколько о слабости самой политики американского лидера. Допускаем, что президент еще какое-то время продолжит давление, «поморозит» переговоры, а затем просто положит решение о тарифах под сукно, и на какое-то время об этих пошлинах все забудут, — считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.