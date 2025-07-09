Курсы событий: что ожидает рубль из-за новых пошлин Трампа

К концу лета курс доллара может достигнуть 80 ₽/$ с учетом проводимой Дональдом Трампом тарифной политики, показал консенсус-прогноз «Известий». 7 июля американский президент анонсировал новые торговые меры — он повторно заморозил импортные сборы для стран, с которыми была договоренность до 9 июля. Кроме того, он добавил в список ряд азиатских, африканских и европейских государств — в частности, Казахстан, ЮАР, Южную Корею и Японию. Как действия США отразятся на валютном рынке и зачем распространять их на новые страны — в материале «Известий».
Новые пошлины Дональда Трампа
Выборочный подход Трампа к тарифной политике приведет к тому, что курс доллара к рублю будет на уровне порядка 80−85 ₽/$, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. А при отсутствии каких-то внешних шоков «американец» может торговаться дешевле — около 75−80 ₽/$.
7 июля президент США продлил до 1 августа заморозку пошлин для стран, для которых мера должна была завершиться 9 июля. В их числе — Евросоюз, Канада и Мексика. Однако это не касается торговли с Китаем. На сайте Белого дома уточняется, что решение принято после консультаций с высокопоставленными чиновниками. При этом базовая ставка в 10% на ввозимые товары, установленная еще в апреле, по-прежнему действует и не подпадает под заморозку.
Кроме того, расширяется список стран, для которых вводятся повышенные пошлины. Тариф в 25% будет применяться к товарам из Казахстана, Малайзии, Туниса, Южной Кореи и Японии. Для продукции из ЮАР и Боснии и Герцеговины ставка составит 30%, из Индонезии — 32%, Бангладеш и Сербии — 35%, Камбоджи и Таиланда — 36%. Самый высокий сбор — 40% — установлен для Лаоса и Мьянмы. Новые тарифы не будут суммироваться с уже действующими отраслевыми мерами — например, на автомобили, сталь и алюминий.
По словам Дональда Трампа, США готовы продолжать торговлю с Южной Кореей и Японией, но намерены добиваться более сбалансированных отношений. Он пояснил, что новые пошлины призваны компенсировать затяжной торговый дефицит, возникший из-за тарифной политики этих стран.
Справка «Известий»
Новый виток торговых войн начался с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. 2 апреля он объявил о введении импортных пошлин для 185 стран. Однако 9 апреля сборы для большинства из них отложили на 90 дней — стороны договорились о переговорах. Исключением стала КНР: «торговое перемирие» с ней вступило в силу 12 мая и также рассчитано на три месяца. Кроме того, на китайские товары снизили пошлины со 145 до 30%.
Перезаморозка пошлин — это элемент стратегии давления: сначала американская администрация объявляет жесткие меры, демонстрируя серьезность намерений, а затем приостанавливает их, создавая окно для переговоров, объяснил ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук. При этом, если диалог заходит в тупик, угроза возобновляется.
Что будет с долларом в 2025 году
На курс доллара к рублю и другим валютам в первую очередь влияет вышедший из-под контроля дефицит бюджета США и рост госдолга, который уже превысил $37 трлн. Экономическая непредсказуемость Белого дома и протекционистская риторика усиливают давление на долговые бумаги, ведут к росту ставок и усугубляют финансовую нестабильность. Всё это подрывает доверие к «американцу» как к мировой резервной валюте и может со временем привести к его ослаблению, считает Александр Фиранчук.
— Для курса доллара «качели» в политике Трампа неблагоприятны. Индекс DXY к корзине мировых валют уже больше месяца не может вернуться к уровню в 100 пунктов. Если бы пошлины действительно вступили в силу, валюта бы укрепилась — это стало бы сигналом силы политики американского президента и США в целом, — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
После заявлений американского президента доллар просел почти на 1 п.п. — 8 июля он торговался на уровне около 77,9 ₽/$. Так, с начала года рубль укрепился почти на 25%. При сохранении нынешних тенденций во внутренней политике и отсутствии внешних шоков он может достигнуть 75 ₽/$ к концу лета. Однако большинство опрошенных аналитиков полагает, что курс скорее вернется к 80−85 ₽/$.
Торговые войны снижают глобальный спрос и усиливают неопределенность — это уже привело к падению цен на сырье. Хотя к июлю нефть Brent частично отыграла потери (8 июля — $69,6 за баррель), с начала года энергоресурсы подешевели на четверть. На этом фоне Минфин втрое повысил прогноз дефицита бюджета — до 3,8 трлн рублей. Это связано с тем, что стоимость сырья будет дешевле из-за более крепкого рубля.
По словам директора Института экономики и финансов ГУУ Галины Сорокиной, Дональд Трамп сам не слишком заинтересован в сильном долларе, поэтому его незначительное ослабление может даже сыграть на руку США.
Почему Трамп решил повторно заморозить пошлины
Решение продлить 90-дневную приостановку тарифов может быть связано с тем, что к дедлайну 9 июля торговые соглашения успели согласовать только с Великобританией, Китаем и Вьетнамом, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Теперь американский лидер перешел от тактики переговоров и двусторонних «сделок» к односторонней рассылке странам писем об устанавливаемом для них уровне тарифов, но и этот процесс только начался, отметила она. На сегодня индивидуальные тарифы установлены только для 14 стран из более чем 180, фигурирующих в списке от 2 апреля. Сейчас продолжаются переговоры в том числе и с ЕС, добавила эксперт.
При этом Трамп дал понять, что решение о пошлинах «окончательное, но не на 100%»: если лидеры стран «позвонят и предложат другой вариант», США будут открыты к диалогу.
— Трамп снова продлил заморозку пошлин до 1 августа, потому что «больших и прекрасных» сделок на выгодных для США условиях пока никто заключать не готов. Это говорит не столько о силе торговых партнеров, сколько о слабости самой политики американского лидера. Допускаем, что президент еще какое-то время продолжит давление, «поморозит» переговоры, а затем просто положит решение о тарифах под сукно, и на какое-то время об этих пошлинах все забудут, — считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Как писали ранее «Известия», на следующий финансовый год Штаты утвердили финплан с резким ростом оборонных расходов и снижением налогов — без каких-либо компенсирующих доходов. При этом конечная цель Трампа — увеличить поступления в бюджет США. Каким способом это будет достигнуто — за счет пошлин или роста деловой активности в стране — не так важно, считает кандидат экономических наук Андрей Бархота.
Зачем Трамп расширил тарифы на новые страны
Трамп использует тарифную политику выборочно. Он перекладывает основную нагрузку на менее ценных с экономической точки зрения партнеров США, чтобы сохранить пространство для более деликатной работы с ключевыми странами, отметил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Адам Абдулатипов. Именно поэтому такие государства, как Япония и Южная Корея, первыми столкнулись с ужесточением тарифной политики, тогда как с более значимыми партнерами Белый дом действует осторожнее.
При этом страны, которые попали в новый список Трампа, представляют наибольшую угрозу для США в контексте тарифной гонки, отметил Андрей Бархота. Речь идет не о геополитике, а о высоком качестве и широкой номенклатуре поставляемых ими товаров.
— Достаточно вспомнить, как японские автомобили и электрогитары быстро вытеснили американские товары на внутреннем рынке. Чтобы рынок рос, нужен высокий товарооборот. А для этого цикл потребления должен быть ограничен. Качественная продукция продлевает срок использования и вытесняет стандартные изделия, — отметил экономист.
Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты не исключают, что в будущем Трамп может ввести пошлины против всех стран. Однако такие меры не будут работать так, как он рассчитывает, подчеркнула Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В итоге это может привести к торговой изоляции США — с ними будут сотрудничать только те, кто согласится на предложенные условия.