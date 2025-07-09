Bloomberg: копии McDonald’s и Starbucks в России готовятся к борьбе за рынок

Как российские бренды ведут борьбу за потребителей, разбирались аналитики Bloomberg.
На месте McDonald’s в России теперь работает ресторан «Вкусно и точка», возникший после того, как американский гигант продал свой бизнес местному франчайзи на фоне ухода сотен глобальных брендов, включая Adidas и Zara. Хотя новая сеть не получила права на бренд, она практически не скрывает заимствований: меню, оформление, концепция — все напоминает оригинал.
Со временем в меню «Вкусно и точка» появились и локальные продукты, например, печенье «Орешки» и «Медовик», что демонстрирует адаптацию под российские вкусы. Такие шаги помогают новым брендам укреплять позиции среди 140 миллионов российских потребителей. В ближайшее время глобальные корпорации вряд ли вернутся на рынок, что дает местным игрокам время для расширения.
После покупки российского бизнеса McDonald’s за символическую сумму летом 2022 года, выручка Sistema PBO более чем удвоилась, а прибыль выросла в восемь раз. Ежедневно рестораны посещают 2 миллиона клиентов, а в год открывается свыше 50 новых точек.
«Мы не верим, что после снятия санкций все будет как раньше», — отметил гендиректор «Вкусно и точка» Олег Пароев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Аналогичный путь выбрал и Stars Coffee (на месте Starbucks). Компания не скрывает, что является клоном Starbucks, использует схожий стиль логотипа, а вместо короны на эмблеме — кокошник. Stars Coffee активно расширяется в регионах, открыв 82 новых точки вне Москвы и Петербурга. «Starbucks никогда не открывался в моем родном городе, но Stars Coffee открылся», — говорит тревел-инфлюенсер Анна Вахова.
В секторе одежды ситуация сложнее. Ex-Zara, теперь MAAG, принадлежит Daher Group. Компания несет убытки, которые увеличились в прошлом году. Новая альтернатива Uniqlo — Just Clothes — закрыла все свои магазины. Проблемы ретейлеров обусловлены тем, что после разрешения параллельного импорта западных брендов в 2022 году оригинальная продукция по-прежнему представлена на онлайн-площадках. Это свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на оригинальные товары, несмотря на наличие аналогов.
На этом фоне российский бренд LIMÉ выглядит успешным. Компания, воспользовавшись освободившейся нишей, увеличила выручку с 2021 года более чем в пять раз — до 39 миллиардов рублей.
Власти настроены продолжать поддержку локальных компаний.
«Международным компаниям будет разрешено вернуться, только если они не помешают дальнейшей консолидации российского производителя», — заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Президент Владимир Путин оказался еще более категоричным, отметив, что McDonald’s «убежал, а теперь, если они хотят вернуться, мы должны расстелить для них красную дорожку? Конечно, нет».