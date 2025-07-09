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Bloomberg: копии McDonald’s и Starbucks в России готовятся к борьбе за рынок

Потребительские компании из России, поднявшиеся на фоне санкций не хотят «сдавать территорию». Бренды готовятся к продолжению борьбы за потребителя.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как российские бренды ведут борьбу за потребителей, разбирались аналитики Bloomberg.

На месте McDonald’s в России теперь работает ресторан «Вкусно и точка», возникший после того, как американский гигант продал свой бизнес местному франчайзи на фоне ухода сотен глобальных брендов, включая Adidas и Zara. Хотя новая сеть не получила права на бренд, она практически не скрывает заимствований: меню, оформление, концепция — все напоминает оригинал.

Со временем в меню «Вкусно и точка» появились и локальные продукты, например, печенье «Орешки» и «Медовик», что демонстрирует адаптацию под российские вкусы. Такие шаги помогают новым брендам укреплять позиции среди 140 миллионов российских потребителей. В ближайшее время глобальные корпорации вряд ли вернутся на рынок, что дает местным игрокам время для расширения.

В условиях военной экономики российские компании наращивают выручку: рост доходов населения оказался выше инфляции, растут расходы на еду и одежду, а потребительские настроения восстановились до уровня, превышающего показатели 2022 года.

После покупки российского бизнеса McDonald’s за символическую сумму летом 2022 года, выручка Sistema PBO более чем удвоилась, а прибыль выросла в восемь раз. Ежедневно рестораны посещают 2 миллиона клиентов, а в год открывается свыше 50 новых точек.

«Мы не верим, что после снятия санкций все будет как раньше», — отметил гендиректор «Вкусно и точка» Олег Пароев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Аналогичный путь выбрал и Stars Coffee (на месте Starbucks). Компания не скрывает, что является клоном Starbucks, использует схожий стиль логотипа, а вместо короны на эмблеме — кокошник. Stars Coffee активно расширяется в регионах, открыв 82 новых точки вне Москвы и Петербурга. «Starbucks никогда не открывался в моем родном городе, но Stars Coffee открылся», — говорит тревел-инфлюенсер Анна Вахова.

В секторе одежды ситуация сложнее. Ex-Zara, теперь MAAG, принадлежит Daher Group. Компания несет убытки, которые увеличились в прошлом году. Новая альтернатива Uniqlo — Just Clothes — закрыла все свои магазины. Проблемы ретейлеров обусловлены тем, что после разрешения параллельного импорта западных брендов в 2022 году оригинальная продукция по-прежнему представлена на онлайн-площадках. Это свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на оригинальные товары, несмотря на наличие аналогов.

На этом фоне российский бренд LIMÉ выглядит успешным. Компания, воспользовавшись освободившейся нишей, увеличила выручку с 2021 года более чем в пять раз — до 39 миллиардов рублей.

Власти настроены продолжать поддержку локальных компаний.

«Международным компаниям будет разрешено вернуться, только если они не помешают дальнейшей консолидации российского производителя», — заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Президент Владимир Путин оказался еще более категоричным, отметив, что McDonald’s «убежал, а теперь, если они хотят вернуться, мы должны расстелить для них красную дорожку? Конечно, нет».

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