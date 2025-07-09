Bloomberg: копии McDonald’s и Starbucks в России готовятся к борьбе за рынок

В секторе одежды ситуация сложнее. Ex-Zara, теперь MAAG, принадлежит Daher Group. Компания несет убытки, которые увеличились в прошлом году. Новая альтернатива Uniqlo — Just Clothes — закрыла все свои магазины. Проблемы ретейлеров обусловлены тем, что после разрешения параллельного импорта западных брендов в 2022 году оригинальная продукция по-прежнему представлена на онлайн-площадках. Это свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на оригинальные товары, несмотря на наличие аналогов.