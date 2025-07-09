Россиянам объяснили, как не стоит шутить с деньгами

Ждать от фондового рынка стабильности
Прежде всего важно учитывать, что инвестиционная деятельность всегда связана с рисками. Инвестору необходимо постоянно быть готовым к кардинальным изменениям на рынке, отслеживать их в режиме онлайн и иметь запасные варианты действий и стратегии, которые позволят сократить финансовые потери.
Применять рекомендации профессионалов и инсайдерские данные
Инвестору следует выработать рационально-скептическое отношение к получаемой от различных источников информации. В частности не будет лишним перепроверять рекомендации, получаемые от брокеров, банкиров и различных экспертов. Особенно тщательно нужно анализировать бесплатные советы указанных лиц, так как, раздавая их, они могут преследовать свои корыстные цели.
Инсайдерская информация представляет собой непубличные сведения, которые доступны лишь ограниченному кругу лиц. Она может оказать существенное влияние на котировки ценных бумаг, валюты, товаров и дает ее обладателю нерыночное преимущество. Поэтому лица с доступом к такой информации не вправе использовать ее для торговли и передавать третьим лицам до публичного раскрытия. За умышленное использование инсайдерской информации для ведения операций с финансовыми инструментами, валютой или товарами, а также для предоставления рекомендаций третьим лицам, когда такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере предусмотрены (185.6 УК РФ):
- штраф на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период от одного года до трех лет или без такового, либо принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
- лишение свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до 50 тысяч рублей или в размере зарплаты (иного дохода) за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В данном случае крупным ущербом, доходом или убытками в крупном размере являются ущерб, доход или убытки в сумме, превышающей 5,5 млн рублей.
Полностью довериться профессионалу
Если к управлению инвестициями был привлечен доверительный управляющий, то на начальном этапе необходимо плотное взаимодействие с ним. Это позволит выработать наиболее оптимальную стратегию. Далее требуется систематический контроль его действий, так как инвестор передает свои активы в управление, но все риски при этом несет сам. Это связано с особенностями фондового рынка, а также положениями законодательства, которые регулируют деятельность таких управляющих.
Отметим, что для контроля потребуются знания, которые нужно будет приобрести, потратив на это определенное количество времени и денег.
Выбирать стратегию без учета рисков и особенностей характера
При выборе используемых на фондовом рынке стратегий и инструментов, инвестору важно учесть особенности своего характера и темперамент. Применять рисковые стратегии и инструменты целесообразно только лицам, которые умеют сохранять хладнокровие и спокойно переносят финансовые потери. Паника может привести к ошибкам и ухудшить финансовое положение. Кроме того, стрессовые ситуации негативно сказываются на здоровье.
Как правило, на рынке применяются два вида инвестиционных стратегий. Они предусматривают разные цели, используемые инструменты, знания и уровень риска.
Первая стратегия является спекулятивной и направлена на приумножение дохода. На ее реализацию целесообразно направлять только те средства, которые не планируется потратить в обозримом будущем. Данная стратегия позволяет многократно приумножить инвестиции. Но вместе с тем она рискованная и может привести и к обратному результату.
Вторая стратегия является консервативной и предполагает сбережение полученных доходов путем инвестирования их в инструменты с низким риском. Она требует минимум знаний и усилий, ее можно применять в отношении финансовой подушки безопасности, которая может потребоваться в любой момент. Данная стратегия позволяет обогнать инфляцию.
Важно учитывать, что выбор оптимальной стратегии зависит от многих факторов, в том числе от знания рынка и навыков, которыми обладает инвестор. Соответственно, к выбору стратегии следует подходить с особой тщательностью.
Вкладывать в акции все сбережения
Как было сказано выше, инвестиционная деятельность всегда является рискованной. Она может привести как к большому заработку, так и к потере всех вложенных средств. В связи с этим целесообразно инвестировать ту сумму, которую не жалко потерять. Также не следует брать в долг деньги на инвестиции.
Наращивать число сделок и играть на падающем рынке
Спекулятивная стратегия с постоянным наращиванием числа сделок на рынке ценных бумаг не всегда позволяет приумножить доход. Эти действия, наоборот, могут отнять много сил, энергии и лишить денег в том числе за счет комиссии брокера, которую надо платить с каждой сделки.
При падающем рынке целесообразно остановиться и завершить торги (сделать stop loss). Это позволит избежать еще больших финансовых потерь. В данном случае нужно четко знать сумму, которую не страшно потерять, а также помнить оговоренные с брокером правила закрытия позиции. Это поможет не проиграть в азарте все и еще остаться должным брокеру из-за кредита, который он предоставил.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.