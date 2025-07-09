Россиянам объяснили, как не стоит шутить с деньгами

Инсайдерская информация представляет собой непубличные сведения, которые доступны лишь ограниченному кругу лиц. Она может оказать существенное влияние на котировки ценных бумаг, валюты, товаров и дает ее обладателю нерыночное преимущество. Поэтому лица с доступом к такой информации не вправе использовать ее для торговли и передавать третьим лицам до публичного раскрытия. За умышленное использование инсайдерской информации для ведения операций с финансовыми инструментами, валютой или товарами, а также для предоставления рекомендаций третьим лицам, когда такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере предусмотрены (185.6 УК РФ):