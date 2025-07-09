Доллар от БРИКС: мечта или новая финансовая реальность

У стран БРИКС накопились весомые причины задуматься о дедолларизации. В первую очередь — это экономическая уязвимость. Более 80% глобальных транзакций, включая торговлю энергоресурсами, проходят в долларах. Это дает США не только экономическое преимущество, но и колоссальное политическое влияние: санкции, замораживание активов, отключение от SWIFT — вот практика последних лет. Для стран с растущими экономиками, такими как Индия, Китай и Бразилия, это означает ослабление финансового суверенитета. Кроме того, расчеты в долларах требуют постоянной конверсии, ведут к курсовым рискам и зависят от монетарной политики США, которая не всегда отвечает интересам развивающихся рынков.