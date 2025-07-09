Доллар от БРИКС: мечта или новая финансовая реальность

У стран БРИКС накопились весомые причины задуматься о дедолларизации. В первую очередь — это экономическая уязвимость. Более 80% глобальных транзакций, включая торговлю энергоресурсами, проходят в долларах. Это дает США не только экономическое преимущество, но и колоссальное политическое влияние: санкции, замораживание активов, отключение от SWIFT — вот практика последних лет. Для стран с растущими экономиками, такими как Индия, Китай и Бразилия, это означает ослабление финансового суверенитета. Кроме того, расчеты в долларах требуют постоянной конверсии, ведут к курсовым рискам и зависят от монетарной политики США, которая не всегда отвечает интересам развивающихся рынков.
«Такая система отношений помогла бы покрывать крупные риски стран-участниц, быть защищенной с точки зрения возможности проведения платежей в национальных валютах, обеспечивать диверсификацию рисков, развивать компетенции в области андеррайтинга (анализа и оценки финансовых рисков — прим. ред.)», — полагает Сергей Худяков, совладелец страхового брокера Mainsgroup.
Что предлагает Новый банк развития?
Новый банк развития (НБР), учрежденный в 2015 году, изначально был нацелен на финансирование инфраструктурных проектов стран БРИКС. Однако с ростом геополитической напряженности его задачи стали шире, и речь зашла о создании собственной расчетной системы и даже общей валютной единицы для внутренней торговли. Идея не в том, чтобы сразу создать полноценную «валюту БРИКС», сравнимую с долларом или евро, а скорее в разработке расчетной единицы для взаимной торговли и кредитования. Эта единица могла бы использоваться параллельно с национальными валютами и уменьшать роль доллара в финансовых операциях между странами БРИКС.
Сегодня НБР уже активно работает над расширением торговли в национальных валютах (реал, рубль, рупия, юань, ранд) и развивает соответствующую инфраструктуру. Китай и Россия запустили межбанковские каналы, а Индия проводит расчеты с рядом стран в рупиях. Это еще не альтернатива доллару, но это уже начало.
Страны БРИКС реализуют независимую экономическую политику, а усиление давления со стороны США воспринимают как нарушение своего суверенитета. Отсюда естественное желание снизить риски использования доллара в качестве оружия. Цель очень простая — обеспечить сохранение экономического суверенитета.
Что говорят скептики?
С точки зрения большинства западных экономистов, идея создания альтернативы доллару на уровне БРИКС — не более чем политический жест. Вот их основные аргументы:
Доллар остается самой ликвидной валютой в мире, его доля в глобальных резервах превышает 58%. Валюты БРИКС не обладают стабильностью, достаточной капитализацией или глубиной собственных финансовых рынков.
Экономики БРИКС очень разные: если Китай — это индустриальный гигант, Индия — быстрорастущий рынок услуг, то ЮАР и Бразилия зависят от внешней торговли и инвестиций. И у всех стран БРИКС разный уровень инфляции, процентная ставка и режим валютного регулирования.
У доллара есть мощная система поддержки: Федеральная резервная система, рынок гособлигаций, глобальные банки и годами сформированная юридическая система. Повторить это в рамках БРИКС — задача десятилетий, а не нескольких лет.
Кроме того запуск новой валютной единицы требует политической координации и механизма управления. Как быть с эмиссией, резервами, курсовой политикой, и кто будет играть роль общего «центробанка»?
Шансы на успех
Однако, с финансово-экономической точки зрения, идея имеет смысл, правда в ограниченных масштабах. Здесь возможны три сценария развития ситуации:
Углубление торговли в национальных валютах. Уже сейчас в расчетах между Китаем и Бразилией активно используется юань. Россия переходит на рубли и дирхамы. Индия платит за иранскую нефть в рупиях. Это — наиболее реалистичная форма дедолларизации.
Создание расчетной единицы БРИКС. По типу «экю», предшественника евро, эта единица могла бы использоваться как расчетный инструмент между центральными банками и экспортно-импортными агентствами.
Цифровая валюта БРИКС. В условиях роста интереса к цифровым валютам центральных банков, возможен запуск блокчейн-решений для трансграничных расчетов в обход SWIFT и использования долларовых корсчетов.
Тем не менее, даже при оптимистичном сценарии новая система не скоро сможет заменить доллар, а лишь дополнит его — в первую очередь во внутреннем обороте стран БРИКС. И это станет существенным шагом к снижению зависимости от американской монетарной политики.
Не исключено, что в БРИКС продолжат принимать меры для защиты своей внешней торговли от санкций США и стран Запада, но для этой цели могут использоваться совсем другие средства. Например, переход на взаимную торговлю в национальных валютах, объединение платежных систем или создание собственной платежной системы БРИКС, использование в международных расчетах государственных цифровых валют.
Как к идее относятся сами участники БРИКС?
Бразилия — активно лоббирует создание новой валютной архитектуры. Для Лулы да Силвы это не просто экономическая мера, а элемент политической идеологии — построение многополярного мира.
Россия, на фоне санкций, заинтересована в любом механизме, позволяющем обойти расчеты в долларах. Стремится ускорить переход на расчеты в национальных валютах и диверсифицировать валютные резервы. «Для России в условиях текущих ограничений, связанных с недружественными валютами, и сохраняющихся проблем с трансграничными переводами, такая договоренность окажет значительный положительный эффект», — считает Мария Иванеева, директор по страхованию торговых кредитов страхового брокера Mainsgroup.
Китай имеет собственный интерес и рассчитывает на выход юаня на международный монетарный уровень. Уже сейчас КНР предлагает юань как валюту расчетов по газовым и нефтяным контрактам. Однако другие члены опасаются, что «валюта БРИКС» окажется «юанем в новой обертке».
Индия занимает осторожную позицию. С одной стороны, поддерживает идеи независимости от доллара, с другой — не готова идти на усиление роли Китая. Индия развивает собственные расчетные системы и инициативы по CBDC.
ЮАР и новые члены (Иран, Эфиопия, ОАЭ) скорее символически поддерживают инициативу, так как пока не имеют значимого влияния на формирование валютной политики блока БРИКС.
Утопия или будущая реальность?
Создание полноценной альтернативы доллару в обозримом будущем — маловероятно. Bloomberg в этом прав: без единой монетарной политики, стабильной институциональной основы и глубокой финансовой интеграции такая система не сможет конкурировать с долларом. Однако это не значит, что идея обречена. Если рассматривать ее как стратегическую долгосрочную цель, а не как сиюминутный проект, то у нее значительный потенциал. Постепенное развитие торговых расчетов в национальных валютах, создание расчетной инфраструктуры и цифровых инструментов — это уже важные шаги к запуску глобальной единицы для расчетов.
По сути, речь идет не о замене доллара, а о диверсификации финансовых рисков и создании альтернативного маршрута для стран Глобального Юга. Идея становится особенно актуальной на фоне растущего давления санкционных и валютных рисков. И если за ней будет стоять политическая воля, экономическая логика и системная работа, то мечта рано или поздно может стать реальностью.
«Ответа на вопрос о степени противостояния и конкуренции между БРИКС и долларовой системой США и ее ключевыми мировыми валютами-партнерами сейчас никто точно не даст. Но то, что новый виток гонки, в том числе и в финансовой сфере, сейчас обостряется — неоспоримый факт», — заключает Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга компании «Газинформсервис».
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