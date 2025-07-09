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Доллар от БРИКС: мечта или новая финансовая реальность

Президент Бразилии Лула да Силва вновь заявил о необходимости создания альтернативы доллару в рамках БРИКС. Новый банк развития (НБР), который с 2023 года возглавляет Дилма Русеф, работает над этим направлением. Но возможно ли реально создать такую валюту? Bloomberg утверждает, что это всего лишь «мечта». Финансы Mail разбирались, насколько амбициозные планы БРИКС соответствуют глобальной финансовой реальности.

Алексей Зотов
Обозреватель
Источник: РИА "Новости"

У стран БРИКС накопились весомые причины задуматься о дедолларизации. В первую очередь — это экономическая уязвимость. Более 80% глобальных транзакций, включая торговлю энергоресурсами, проходят в долларах. Это дает США не только экономическое преимущество, но и колоссальное политическое влияние: санкции, замораживание активов, отключение от SWIFT — вот практика последних лет. Для стран с растущими экономиками, такими как Индия, Китай и Бразилия, это означает ослабление финансового суверенитета. Кроме того, расчеты в долларах требуют постоянной конверсии, ведут к курсовым рискам и зависят от монетарной политики США, которая не всегда отвечает интересам развивающихся рынков.

«Такая система отношений помогла бы покрывать крупные риски стран-участниц, быть защищенной с точки зрения возможности проведения платежей в национальных валютах, обеспечивать диверсификацию рисков, развивать компетенции в области андеррайтинга (анализа и оценки финансовых рисков — прим. ред.)», — полагает Сергей Худяков, совладелец страхового брокера Mainsgroup.

Что предлагает Новый банк развития?

Новый банк развития (НБР), учрежденный в 2015 году, изначально был нацелен на финансирование инфраструктурных проектов стран БРИКС. Однако с ростом геополитической напряженности его задачи стали шире, и речь зашла о создании собственной расчетной системы и даже общей валютной единицы для внутренней торговли. Идея не в том, чтобы сразу создать полноценную «валюту БРИКС», сравнимую с долларом или евро, а скорее в разработке расчетной единицы для взаимной торговли и кредитования. Эта единица могла бы использоваться параллельно с национальными валютами и уменьшать роль доллара в финансовых операциях между странами БРИКС.

Сегодня НБР уже активно работает над расширением торговли в национальных валютах (реал, рубль, рупия, юань, ранд) и развивает соответствующую инфраструктуру. Китай и Россия запустили межбанковские каналы, а Индия проводит расчеты с рядом стран в рупиях. Это еще не альтернатива доллару, но это уже начало.

Страны БРИКС реализуют независимую экономическую политику, а усиление давления со стороны США воспринимают как нарушение своего суверенитета. Отсюда естественное желание снизить риски использования доллара в качестве оружия. Цель очень простая — обеспечить сохранение экономического суверенитета.

Владимир Осипов
доктор экономических наук, профессор и завкафедрой мировой экономики МГУ.

Что говорят скептики?

С точки зрения большинства западных экономистов, идея создания альтернативы доллару на уровне БРИКС — не более чем политический жест. Вот их основные аргументы:

  • Доллар остается самой ликвидной валютой в мире, его доля в глобальных резервах превышает 58%. Валюты БРИКС не обладают стабильностью, достаточной капитализацией или глубиной собственных финансовых рынков.

  • Экономики БРИКС очень разные: если Китай — это индустриальный гигант, Индия — быстрорастущий рынок услуг, то ЮАР и Бразилия зависят от внешней торговли и инвестиций. И у всех стран БРИКС разный уровень инфляции, процентная ставка и режим валютного регулирования.

  • У доллара есть мощная система поддержки: Федеральная резервная система, рынок гособлигаций, глобальные банки и годами сформированная юридическая система. Повторить это в рамках БРИКС — задача десятилетий, а не нескольких лет.

Кроме того запуск новой валютной единицы требует политической координации и механизма управления. Как быть с эмиссией, резервами, курсовой политикой, и кто будет играть роль общего «центробанка»?

Шансы на успех

Однако, с финансово-экономической точки зрения, идея имеет смысл, правда в ограниченных масштабах. Здесь возможны три сценария развития ситуации:

  • Углубление торговли в национальных валютах. Уже сейчас в расчетах между Китаем и Бразилией активно используется юань. Россия переходит на рубли и дирхамы. Индия платит за иранскую нефть в рупиях. Это — наиболее реалистичная форма дедолларизации.

  • Создание расчетной единицы БРИКС. По типу «экю», предшественника евро, эта единица могла бы использоваться как расчетный инструмент между центральными банками и экспортно-импортными агентствами.

  • Цифровая валюта БРИКС. В условиях роста интереса к цифровым валютам центральных банков, возможен запуск блокчейн-решений для трансграничных расчетов в обход SWIFT и использования долларовых корсчетов.

Тем не менее, даже при оптимистичном сценарии новая система не скоро сможет заменить доллар, а лишь дополнит его — в первую очередь во внутреннем обороте стран БРИКС. И это станет существенным шагом к снижению зависимости от американской монетарной политики.

Не исключено, что в БРИКС продолжат принимать меры для защиты своей внешней торговли от санкций США и стран Запада, но для этой цели могут использоваться совсем другие средства. Например, переход на взаимную торговлю в национальных валютах, объединение платежных систем или создание собственной платежной системы БРИКС, использование в международных расчетах государственных цифровых валют.

Наталья Мильчакова
ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Как к идее относятся сами участники БРИКС?

  • Бразилия — активно лоббирует создание новой валютной архитектуры. Для Лулы да Силвы это не просто экономическая мера, а элемент политической идеологии — построение многополярного мира.

  • Россия, на фоне санкций, заинтересована в любом механизме, позволяющем обойти расчеты в долларах. Стремится ускорить переход на расчеты в национальных валютах и диверсифицировать валютные резервы. «Для России в условиях текущих ограничений, связанных с недружественными валютами, и сохраняющихся проблем с трансграничными переводами, такая договоренность окажет значительный положительный эффект», — считает Мария Иванеева, директор по страхованию торговых кредитов страхового брокера Mainsgroup.

  • Китай имеет собственный интерес и рассчитывает на выход юаня на международный монетарный уровень. Уже сейчас КНР предлагает юань как валюту расчетов по газовым и нефтяным контрактам. Однако другие члены опасаются, что «валюта БРИКС» окажется «юанем в новой обертке».

  • Индия занимает осторожную позицию. С одной стороны, поддерживает идеи независимости от доллара, с другой — не готова идти на усиление роли Китая. Индия развивает собственные расчетные системы и инициативы по CBDC.

  • ЮАР и новые члены (Иран, Эфиопия, ОАЭ) скорее символически поддерживают инициативу, так как пока не имеют значимого влияния на формирование валютной политики блока БРИКС.

Утопия или будущая реальность?

Создание полноценной альтернативы доллару в обозримом будущем — маловероятно. Bloomberg в этом прав: без единой монетарной политики, стабильной институциональной основы и глубокой финансовой интеграции такая система не сможет конкурировать с долларом. Однако это не значит, что идея обречена. Если рассматривать ее как стратегическую долгосрочную цель, а не как сиюминутный проект, то у нее значительный потенциал. Постепенное развитие торговых расчетов в национальных валютах, создание расчетной инфраструктуры и цифровых инструментов — это уже важные шаги к запуску глобальной единицы для расчетов.

По сути, речь идет не о замене доллара, а о диверсификации финансовых рисков и создании альтернативного маршрута для стран Глобального Юга. Идея становится особенно актуальной на фоне растущего давления санкционных и валютных рисков. И если за ней будет стоять политическая воля, экономическая логика и системная работа, то мечта рано или поздно может стать реальностью.

«Ответа на вопрос о степени противостояния и конкуренции между БРИКС и долларовой системой США и ее ключевыми мировыми валютами-партнерами сейчас никто точно не даст. Но то, что новый виток гонки, в том числе и в финансовой сфере, сейчас обостряется — неоспоримый факт», — заключает Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга компании «Газинформсервис».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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