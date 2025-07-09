Депутат предложил платить надбавки к пенсии с 70 лет

«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста, а именно: достигшим возраста 70 лет — на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200%, достигшим возраста 90 лет — на 300%. Лицам, являющимся инвалидами I группы, предлагается также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%», — сказано в тексте.