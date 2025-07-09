Депутат предложил платить надбавки к пенсии с 70 лет

Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста, а именно: достигшим возраста 70 лет — на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200%, достигшим возраста 90 лет — на 300%. Лицам, являющимся инвалидами I группы, предлагается также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%», — сказано в тексте.
Как напомнил Нилов, с 1 января размер фиксированной выплаты составил 8 907,7 рубля. Однако установленный возраст 80 лет, предоставляющий право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также сам размер надбавки «не дают значительной части пожилых граждан возможности реализовать это право».
«В России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин», — подчеркнул он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».