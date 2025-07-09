Цены на новые автомобили в России снижаются впервые за 10 лет

Как сообщил президент ассоциация «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин в рамках презентации отраслевых данных, наблюдаемое снижение стало первым за последнее десятилетие.
Сергей Удалов, исполнительный директор «Автостата», связывает ценовую динамику с сокращением авторынка и значительными запасами у дилеров, оцениваемыми примерно в 500 тысяч автомобилей. На фоне снижающегося рынка потребительский спрос смещается в пользу более доступных моделей и автомобилей с пробегом.
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