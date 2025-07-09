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Цены на новые автомобили в России снижаются впервые за 10 лет

В России средние рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт и пикапы снизились на 7% в годовом выражении — до 3,12 млн рублей по итогам первого полугодия 2025 года, пишут «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Как сообщил президент ассоциация «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин в рамках презентации отраслевых данных, наблюдаемое снижение стало первым за последнее десятилетие.

Сергей Удалов, исполнительный директор «Автостата», связывает ценовую динамику с сокращением авторынка и значительными запасами у дилеров, оцениваемыми примерно в 500 тысяч автомобилей. На фоне снижающегося рынка потребительский спрос смещается в пользу более доступных моделей и автомобилей с пробегом.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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