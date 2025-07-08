Япония рассчитывает договориться с США по пошлинам до 1 августа

Исиба подчеркнул, что заявление Трампа о введении с 1 августа в отношении Японии и Южной Кореи пошлин в размере 25% по факту установило крайний срок для переговорного процесса по этой теме. «Мы будем вести дискуссию, исходя из этого нового крайнего срока, с целью достижения такого соглашения, которое было бы выгодно и Японии, и США», — приводит слова премьера японское общественное телевидение. В то же время Исиба подчеркнул, что его администрация делает все необходимое, чтобы избежать негативных для Японии компромиссов. «Мы просим для себя то, что необходимо нашей стороне, и защищаем те интересы, которые должны быть защищены», — добавил он, отметив, что это одна из причин, по которой до сих пор не удалось достигнуть итогового соглашения с администрацией Трампа.