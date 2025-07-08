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WP сообщила о сомнительности идеи ввести визу с «золотой картой» за $5 млн

Президент США Дональд Трамп и его помощники преувеличивают вероятность реализации программы «золотой карты» за $5 млн, поскольку нынешнее законодательство страны противоречит ее действию. Об этом 7 июля сообщила газета The Washington Post (WP).

Источник: Reuters

«Трамп и его помощники неоднократно преувеличивали вероятность того, что такая программа может быть реализована в соответствии с действующим законодательством, и они не предприняли никаких усилий, чтобы его изменить», — отметило издание.

Как сообщила WP, президент США, согласно Закону об иммиграции от 1990 года, не имеет права в одностороннем порядке создавать новую категорию визы, для чего потребуется акт конгресса.

По данным газеты, идея визы с «золотой картой» показывает неопределенность точки зрения Трампа в вопросе миграционной политики.

«Это предложение превратит доступ в США в товар для продажи и отражает транзакционный подход к иммиграции, идущий вразрез с американскими ценностями», — добавило издание.

Ранее, 30 мая, газета The New York Times сообщила о том, что Верховный суд США разрешил Трампу прекратить программу миграции, действовавшую при американском экс-президенте Джо Байдене. Данная программа направлена на предоставление временного вида на жительство более чем 500 тыс. иммигрантов из стран, столкнувшихся с политическими потрясениями.