В Турции рассказали о переводах в Россию и обратно

Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций Запада против РФ. В марте текущего года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице заявил РИА Новости, что турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией.