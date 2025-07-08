В России вдвое снизились сроки переноса ввода домов

«Хотя доля проектов с переносом сроков строительства растет, средний срок переноса снижается. Сейчас он составляет менее четырех месяцев. Для сравнения, на пике пандемии коронавируса это было 9,5 месяца, а в более спокойные 2017−2018 годы — не ниже 6 месяцев в среднем. То есть тенденции разнонаправленные: нарушителей все больше, но в целом дисциплина среди девелоперов даже улучшается. Сейчас, в условиях покупки квартиры через счета эскроу и проектное финансирование, покупатели гораздо лучше защищены, чем пять-семь лет назад. Суды тоже исправно работают и выносят решения в пользу дольщиков, если девелопер нарушает сроки. Механизм покупки в целом автоматизирован неплохо. Это не отменяет того, что в одном из десяти случаев сроки ввода квартиры срываются, но о потери денег покупателями речи не идет. Они, как правило, получают компенсации либо возвращают вложенные средства», — отметил Селезнев.