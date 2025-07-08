В России зафиксировали рост цен на яйца

По данным с 28 июня по 5 июля, индекс вырос всего на 0,1%, что говорит о замедлении недельной инфляции. Для сравнения: неделей ранее рост составил 1,8%. Однако подорожание яиц и апельсинового сока J7 (+3,4%) все же выделяется на фоне ценовой стабильности большинства товаров из выборки. Заметное снижение зафиксировано лишь по моркови — минус 6,7% за неделю.
В годовом выражении Индекс Мишек вырос на 8,1%. Наибольший рост зафиксирован на морковь (+37,3%), сок (+36,4%), подсолнечное масло «Олейна» (+21,4%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+19,1%). Выросли также цены на сыр «Фетакса», белый хлеб, конфеты «Мишка косолапый» и яйца (+2,0%).
В то же время есть и подешевевшие позиции. Существеннее всего снизились цены на бананы (-18,7%) и детский мармелад Fruit-Tella (-16,1%). Незначительное снижение показали чай «Акбар», куриные тушки и сливочное масло.
По словам Владимира Путина, годовая инфляция на середину июня составила 9,6%. Президент выразил надежду, что по итогам года она снизится до 7%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее подчеркнула, что Банк России намерен последовательно снижать инфляцию до целевых 4%.
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