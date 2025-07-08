Топливный расклад: биржевые цены на бензин подскочили более чем на 10%

Биржевые цены на моторное топливо в июне ускорили свой рост. АИ-92 и АИ-95 прибавили по 11,47 и 16,66% соответственно. Это первый внушительный рост с начала года. Участники рынка и эксперты объясняют такую динамику сезонным спросом, ремонтами на НПЗ и сокращением субсидий для нефтяников, которые, таким образом, отыгрывают свои потери. Как это может отразиться на рознице и повлиять на ход посевной — в материале «Известий».
Стоимость бензина
Стоимость моторного топлива резко выросла в цене за первый летний месяц. Если с мая по июнь рост цен на АИ-92 и АИ-95 составил 4,8 и 0,84% соответственно, то с июня по июль цены увеличились на 11,47 и 16,66%. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи и расчеты «Известий».
По словам экспертов, влияние на положительную динамику биржевых цен на моторное топливо оказывает сезонный рост спроса и графики ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева напомнила, что ежегодно заводы встают на плановые ремонты в мае-июне. Соответственно, объем предложения снижается.
— Это ведет к росту оптовых цен, а затем розничных. Кроме того, на внутренний рынок оказывает влияние конъюнктура и внешних рынков. В начале года стоимость Brent составляла более $76 за баррель, сейчас нефть торгуется почти на $10 ниже, — отметила она.
С коллегой согласен генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его словам, если в I квартале 2025 года выплаты по демпферу достигли 405 млрд рублей, то во II квартале — 139,7 млрд.
— Уменьшение субсидий вызвано падением цен на нефть, которое привело к снижению «внешних» цен на нефтепродукты, учитывающихся в формуле демпфера. Чем меньше объем субсидий, тем ниже маржинальность нефтепереработки. Отыграть потери можно только за счет повышения биржевых цен, что и происходило в июне и июле 2025 года, — рассказал он.
Эксперт напомнил, что, согласно действующим правилам, нефтяники лишаются права на выплату субсидий в том случае, если цены автомобильного бензина АИ-92 превышают определенный уровень на 10%, а дизельного топлива — на 20%. С учетом заложенных в Налоговый кодекс цен среднемесячная биржевая котировка АИ-92 в 2025 году не должна превышать 66 495 рублей за тонну, а цены дизеля — 68 640 рублей за тонну, отметил он.
По данным на 7 июля, биржевая цена автомобильного бензина АИ-92 составила 65 028 рублей за тонну, АИ-95 — 71 163, а летнего дизеля — 56 772 рубля за тонну.
Кроме того, как рассказал источник «Известий» в отрасли, нефтяники в настоящее время для повышения цен попросту перекупают нефтепродукты друг у друга. Эту информацию подтвердил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
— В период с конца марта по конец сентября активизируется коммерческий спрос на нефтепродукты. Речь идет в первую очередь об аграрном секторе экономики и внутреннем туризме. Дополнительный эффект оказывает спрос со стороны нефтяников, которые торгуют топливом друг с другом на бирже, — подчеркнул он.
«Известия» запросили комментарий у Петербургской биржи, которая ведет торги моторным топливом, как контролируются торги.
Аграрии пожаловались на рост цен
Тем временем аграрии встревожены ростом цен на моторное топливо. В Российском зерновом союзе рассказали, что подорожание топлива ощутимо уже с начала уборки урожая, которая началась в середине июня.
— По данным органов управления АПК регионов потребности аграриев в ГСМ на этот год составляет порядка 5 млн тонн дизтоплива и 700 тыс. тонн бензина. В текущем году сельхозпроизводители уже приобрели 1,5 млн тонн дизельного топлива и 208 тыс. тонн автобензина Аи-92. Кроме того, в наличии остаются запасы в объеме свыше 634 тыс. тонн и 82 тыс. тонн соответственно, — отметили в пресс-службе ведомства.
— Вместе с тем информация о росте цен на автомобильный бензин от региональных органов управления АПК направляется в Минэнерго России, — заключили в Министерстве сельского хозяйства.
Накануне заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин на Всероссийском дне поля подчеркнул важность оперативного информирования о возникших проблемах. По его словам, хотя ситуация на рынке ГСМ оценивается как штатная, поступающие сигналы от регионов вызывают беспокойство.
Разин отметил, что Минсельхоз внимательно следит за ситуацией на рынке ГСМ, и призвал аграриев сообщать о любых трудностях. Это позволит ведомству оперативно реагировать и ставить вопросы перед правительством для принятия необходимых решений. Важно, чтобы производители могли своевременно получать топливо для выполнения полевых работ, так как задержки в поставках могут негативно сказаться на урожайности и финансовых результатах.
Вице-президент Независимого топливного союза, зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев напомнил, что регуляторы неоднократно просили потребителей заранее планировать объемы своих закупок.
— Если у нефтяников есть планы, рекомендации Минэнерго, то потребители даже на биржу не сообщают о прогнозируемых закупках, — отметил эксперт.
По словам руководителя направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольги Орловой, объемы закупок аграриями из года в год радикально не меняются.
— Более того, периодически Минэнерго просит нефтяников увеличить объемы продаж топлива на бирже в период посевной и уборочной. В этом году рост цен связан в большей степени с внешними факторами, а не из-за того, что аграрии не предупредили о наступлении сезона, — сказала она.
«Известия» отправили запрос в «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», Агропромсоюз и Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.
Ситуация на внутреннем топливном рынке
В Минэнерго не видят поводов для беспокойства. В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой.
— Министерство энергетики, Федеральная антимонопольная служба и нефтяные компании осознают важность стабильности цен и принимают необходимые меры для поддержания баланса. Топливный рынок сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены. В летний период традиционно наблюдается рост спроса на топливо, что в условиях рыночной экономики отражается на динамике оптовых цен, — отметили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что в целях дополнительной стабилизации нефтяные компании сократили объемы экспорта, перенаправив топливо на внутренний рынок.
— Это позволит увеличить предложение на биржевых торгах в июле и августе. Кроме того, нефтяные компании придерживаются политики прозрачного ценообразования, подавая рыночные сигналы о справедливых уровнях цен в начале торговых сессий. Это способствует предотвращению необоснованного роста спроса и минимизирует риски ценовых спекуляций. Текущие объемы предложения на бирже являются достаточными, а острых проблем с логистикой и поставками топлива не наблюдается, — считают в Минэнерго.
При этом в ведомстве подчеркнули, что вопрос о введении полного запрета на экспорт топлива в настоящее время не рассматривается, поскольку ситуация остается управляемой. Однако данную меру может рассмотреть правительство в случае соответствующей инициативы со стороны участников рынка.
— На данный момент в таких действиях нет необходимости, так как наблюдаемые колебания цен носят сезонный характер. Маржинальность операторов автозаправочных станций остается в комфортной зоне, что свидетельствует о стабильности топливного рынка и эффективности мер государственного регулирования. Минэнерго России продолжает мониторить ситуацию и готово оперативно реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, — добавили в министерстве.
Однако, по словам источника «Известий» на рынке, у розничных сетей сейчас отрицательная маржинальность, как у независимых, так и у сетей АЗС ВИНКов.
— Сегодня у всех розничных сетей с учетом эксплуатационных затрат отрицательная маржинальность, — говорит собеседник.
Что касается розницы, как уже отмечал в разговоре с «Известиями» заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, «в настоящее время розничные цены не дотягивают до минимально экономически обоснованных 1,5−2 рублей» и в летний период медленный рост вполне реалистичен.
Григорий Баженов из Независимого топливного союза напомнил, что сейчас в правительстве дополнительно обсуждается вопрос увеличения нормативов продаж на бирже, а также корректировка демпфера. По его словам, ситуация с волатильностью цен может продлиться до октября.