Топливный расклад: биржевые цены на бензин подскочили более чем на 10%

Биржевые цены на моторное топливо в июне ускорили свой рост. АИ-92 и АИ-95 прибавили по 11,47 и 16,66% соответственно. Это первый внушительный рост с начала года. Участники рынка и эксперты объясняют такую динамику сезонным спросом, ремонтами на НПЗ и сокращением субсидий для нефтяников, которые, таким образом, отыгрывают свои потери. Как это может отразиться на рознице и повлиять на ход посевной — в материале «Известий».