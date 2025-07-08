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Эксперт: с 1 августа пенсии вырастут у шести категорий россиян

С 1 августа повышение пенсий затронет несколько льготных категорий россиян. Изменения коснутся как страховых и накопительных пенсий, так и специальных доплат для отдельных профессий. Подробный перечень получателей дополнительных выплат озвучил в интервью агентству ПРАЙМ Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Так, говорит эксперт, вырастет фиксированная выплата для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. С 1 августа она поднимется в 2,15 раза, с 8 907,70 рубля до 19 129,40 рубля. Прибавка складывается из удвоения фиксированной выплаты (+8 907,70 рубля) и надбавки за уход (+1 314 рублей).

Кроме того, те, кто продолжал трудиться в 2024 году, получат увеличение страховой пенсии без подачи заявления. Максимальная прибавка: 437,07 рубля.

Балынин добавил, что все получатели накопительных пенсий получат прибавку благодаря положительной доходности инвестиций НПФ и управляющих компаний. Перерасчет произойдет автоматически, заявления не требуются.

Помимо того, вырастут доплаты для летных экипажей гражданской авиации. Увеличение коснется пенсионеров с большим стажем работы: мужчины от 25 лет (от 20 лет — при увольнении по здоровью), женщины: от 20 лет (от 15 лет — при увольнении по здоровью). Конкретные суммы будут индивидуальными.

Как напомнил экономист, право на повышенные выплаты имеют те, кто отработал не менее 25 лет в добыче угля/сланца или строительстве шахт, для горнорабочих очистного забоя и проходчиков стаж снижен до 20 лет. Размер прибавки также определяется персонально.

Все изменения вступят в силу автоматически, обращаться в ПФР не нужно, заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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