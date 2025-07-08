Рублю предрекли статус самой подорожавшей валюты в мире по итогам года

«По итогам года рубль наверняка останется в лидерах укрепления в мире, но не с такими выдающимися результатами. Пока курс рубля находится на максимуме с весны 2023 года и при +20−25% относительно курсов основных иностранных валют. По нашим оценкам, пик укрепления рубля был пройден еще в конце весны. Идет формирование дна в инвалютах на очень низкой волатильности — обычно это предвещает всплеск их курсов. Факторы грядущего разворота курсов зарубежных валют с многолетнего дна включают снижение объемов российского экспорта, рост импорта, ускоренное снижение ключевой ставки ЦБ», — отметил Зельцер.