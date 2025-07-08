ВТБ: рублевые сбережения россиян в банках выросли за первое полугодие

Согласно расчетам ВТБ, за первое полугодие 2025 года российские вкладчики заработали четыре триллиона рублей процентного дохода — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года аналитики банка прогнозируют, что эта цифра достигнет девять триллионов рублей.