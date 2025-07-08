ВТБ: рублевые сбережения россиян в банках выросли за первое полугодие

«По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь-июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 триллиона. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 триллиона рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%», — говорится в сообщении.
Согласно расчетам ВТБ, за первое полугодие 2025 года российские вкладчики заработали четыре триллиона рублей процентного дохода — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года аналитики банка прогнозируют, что эта цифра достигнет девять триллионов рублей.
«Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублёвых сбережений показал прирост на уровне 2%, во втором — уже 5%», — прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Отмечается, что основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%. За полгода их портфель в стране, по оценкам ВТБ, увеличился на 8,7%, превысив 41,4 триллиона рублей.
При этом в ВТБ объем рублевых пассивов физических лиц с начала года вырос на 563 миллиарда рублей, составив более 10,5 триллиона рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов в банке составил почти 11,1 триллиона рублей, подытожили в банке.
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