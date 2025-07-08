Россиянам прогнозируют зарплаты свыше 130 тысяч рублей

Эксперт отмечает в беседе с «Газетой.Ru» устойчивую динамику роста показателя.
«В 2024 году средняя зарплата превысила 89 тыс. рублей, в первом квартале 2025 года уже была преодолена отметка в 92 тыс. рублей. Это на 14,5% больше показателей первого квартала 2024 года. Я думаю, что в текущем 2025 году по показателю средней зарплаты удастся преодолеть отметку в 105 тыс. рублей, а в следующем 2026 году — в 118 тысяч рублей, в 2027 году — 130 тыс. рублей», — говорит экономист.
В числе ключевых факторов, поддерживающих данный тренд, Балынин называет повышение минимального размера оплаты труда, ситуацию на рынке труда и акцент на технологическую трансформацию производственных процессов. «На рост средних зарплат в реальном выражении будут оказывать, прежде всего, увеличение минимального размера оплаты труда, ситуация на рынке труда, особое внимание к технологической трансформации производственных процессов», — подчеркивает экономист.
Минимальный размер оплаты труда в 2024 году составляет 22 440 рублей, что на 16,6% выше прошлогоднего значения. Ожидается, что в 2025 году этот показатель превысит 27 тыс. рублей, увеличившись на 20%. Балынин уточняет: при росте МРОТ увеличиваются и средние зарплаты по стране.
Эксперт обращает внимание, что на рынок труда продолжают влиять дефицит работников в ряде профессиональных групп и высокий спрос на квалифицированные кадры. Развитие отечественного производства требует активного внедрения и постоянного обновления современных технологий, отмечает Балынин.
В этих условиях важна концентрация усилий на привлечении сотрудников, способных обеспечить технологическую трансформацию, что напрямую влияет на уровень зарплатных предложений. По мнению экономиста, работодатели могут стимулировать работников не только с помощью заработной платы, но и дополнительных мер поддержки — таких как корпоративные пенсионные программы или программы поддержки сотрудников с детьми.
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