Россиянам прогнозируют зарплаты свыше 130 тысяч рублей

«В 2024 году средняя зарплата превысила 89 тыс. рублей, в первом квартале 2025 года уже была преодолена отметка в 92 тыс. рублей. Это на 14,5% больше показателей первого квартала 2024 года. Я думаю, что в текущем 2025 году по показателю средней зарплаты удастся преодолеть отметку в 105 тыс. рублей, а в следующем 2026 году — в 118 тысяч рублей, в 2027 году — 130 тыс. рублей», — говорит экономист.