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Reuters назвал, кто не получит письмо Трампа про пошлины

Такое письмо не направят ЕС, пишет Reuters. По сведениям Bloomberg, Брюссель стремится сохранить для себя пошлины в 10%, однако одновременно готовит свои ответные меры на €116 млрд в год на импорт из США.

Источник: Reuters

Европейский союз не получит письма от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с уведомлением о введении более высоких пошлин, пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС, знакомые с этим вопросом.

По словам источников Reuters в ЕС, объединение уже близко к соглашению с администрацией Трампа. Bloomberg, в свою очередь, пишет, что Брюссель стремится достичь предварительного соглашения о торговле с сохранением пошлины на импортируемые в США товары в размере 10%. Такой тариф ЕС хочет зафиксировать после 1 августа и продолжить переговоры о постоянном соглашении.

Тем не менее Евросоюз готовится ввести пошлины на товары из США на €116 млрд в год, передает Bloomberg.

По данным агентства, Евросоюз подготовил два блока пошлин. Первый — минимальный пакет тарифов на американский экспорт объемом €21 млрд. Предполагается, что меры коснутся сои, некоторых товаров аграрного сектора и мотоциклов. Эти пошлины ЕС угрожает ввести, если США не откажутся от 10-процентных пошлин на сталь, алюминий и автомобили из ЕС, которые действуют в настоящее время.

Максимальный пакет пошлин рассчитан еще на €95 млрд, в него войдут «все ключевые категории американского экспорта, включая самолеты Boeing, автомобили, бурбон». Его Брюссель задействует, если США реализуют свою угрозу и введут пошлины на весь европейский экспорт.

Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекал 9 июля, в ночь на 8 июля президент США продлил его до 1 августа.

Накануне Трамп опубликовал несколько писем на имя руководителей некоторых государств, в которых уведомил тех о повышении пошлин с 1 августа на разные величины. К примеру, для Японии и Южной Кореи тарифы составят 25%, а для Лаоса и Мьянмы — 40%.

На данный момент Соединенные Штаты подписали торговые соглашения лишь с тремя странами — Вьетнамом, Китаем и Великобританией. Однако Вашингтон продолжает активные переговоры по заключению торговых сделок с другими важными партнерами, в том числе с Европейским союзом.

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