По букве закона: в России предлагают ввести меры по борьбе с «патентным троллингом»

— В них нужно предоставить доказательства того, что вы не нарушаете чужие права, являетесь добросовестным продавцом или производителем, никого не копируете и не подделываете. Часто маркетплейсы идут навстречу, но у них есть жестко регламентированные сроки. Если не успеть вовремя подать документы, можно столкнуться с последствиями, — объясняет алгоритм собеседник «Известий».