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Миронов предложил увеличить МРОТ в три раза

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) следует увеличить сразу в три раза, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

«Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, — не ниже 60 тыс. рублей», — сказал он.

Как напомнил парламентарий, по поручению президента России Владимира Путина правительство к 2030 году планирует выйти на МРОТ в 35 тысяч рублей. Миронов указал, что сумма большая, по сравнению с нынешними 22,4 тыс. рублей.

«Но по сравнению с ценами в магазинах даже сегодня этого явно недостаточно», — добавил депутат.

Кроме того, Миронов предложил повысить оплату труда бюджетникам.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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