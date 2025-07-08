Миронов предложил увеличить МРОТ в три раза

«Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, — не ниже 60 тыс. рублей», — сказал он.
Как напомнил парламентарий, по поручению президента России Владимира Путина правительство к 2030 году планирует выйти на МРОТ в 35 тысяч рублей. Миронов указал, что сумма большая, по сравнению с нынешними 22,4 тыс. рублей.
«Но по сравнению с ценами в магазинах даже сегодня этого явно недостаточно», — добавил депутат.
Кроме того, Миронов предложил повысить оплату труда бюджетникам.
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