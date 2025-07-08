Миновать тарифы: рост ВВП РФ замедлится ниже 2% из-за пошлин Трампа против БРИКС

Рост российской экономики замедлится до 1,5−1,7% в этом году из-за пошлин Дональда Трампа против БРИКС, следует из консенсус-прогноза «Известий». 6 июля президент США пригрозил 10-процентными заградительными тарифами всем странам, которые поддерживают политику объединения. Россия не получит от действий Вашингтона прямого ущерба, но пошлины могут замедлить торговлю энергоресурсами — в итоге это снизит доходы российского бюджета от экспорта и ослабит рубль. Давление со стороны Трампа началось на фоне саммита БРИКС, на котором прозвучала критика американской политики. Как обострение торговых войн может сказаться на экономике России — в материале «Известий».
Торговая война Трампа против БРИКС
Рост ВВП России в 2025 году замедлится в среднем до уровня 1,5−1,7% на фоне новых внешнеполитических рисков, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Причина — торговые пошлины против стран БРИКС, которые анонсировал президент США Дональд Трамп. 6 июля он пообещал ввести 10-процентный тариф для всех государств, «поддерживающих антиамериканскую политику» организации.
Справка «Известий»
БРИКС — это объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которое появилось в июне 2006 года. На саммите в Йоханнесбурге в 2023 году в блок пригласили еще шесть стран, но Аргентина отказалась от участия после прихода к власти Хавьера Милея, а Саудовская Аравия пока не определилась с решением. В 2023 году группа пополнилась Египтом, Эфиопией, Ираном и ОАЭ, а в начале 2025-го в организацию вступила Индонезия.
— Еще в январе вновь избранный президент США угрожал БРИКС пошлинами за отказ от доллара, но тогда он членом блока называл Испанию, не имеющую к этому объединению никакого отношения. Это значит, что все угрозы в адрес БРИКС недостаточно продуманы, — напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По мнению американской администрации, БРИКС — это механизм, который позволит укрепить переговорные позиции стран — членов организации в отношении нового торгового соглашения с США, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Они могут перенаправить экспортные потоки из Америки на рынки стран объединения — это способно сделать их отчасти менее уязвимыми к торговым притязаниям Вашингтона.
Впрочем, экстра-пошлины от Трампа ориентированы в первую очередь на основных членов БРИКС — КНР, Индию и Бразилию, полагает эксперт. Он добавил: в перспективе тарифы могут распространиться на ЮАР и страны Африки, а затем и на остальных членов объединения.
В декларации стран БРИКС 2025 года, которая подписана во время саммита организации в Рио-де-Жанейро, отмечается озабоченность ростом тарифных и нетарифных мер США. Согласно документу, они не соответствуют правилам ВТО и «грозят дальнейшим сокращением мировой торговли и нарушением глобальных цепочек поставок».
Новый виток торговых войн начался с возвращением американского лидера в Белый дом. После переизбрания Трамп пообещал ввести торговые сборы: уже 2 апреля президент объявил о введении импортных пошлин против 185 государств. Базовая ставка составляет 10%, но для отдельных стран она выше — например, для ЕС или некоторых товаров из Канады и Мексики.
Однако 9 апреля взимание сборов в отношении большинства государств отложили на 90 дней — государства решили пойти на переговоры. Это коснулось практически всех, кроме Китая: с ним «торговое перемирие» начало действовать только 12 мая на те же три месяца. Кроме того, на товары из КНР снизили пошлины со 145% до 30%.
Что будет с экономикой России в 2025 году
Несмотря на то что РФ выступает членом БРИКС, прямой эффект от пошлин Трампа для страны будет небольшим, ведь торговля Москвы и Вашингтона сейчас и так минимальна из-за санкций, обратил внимание директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. По итогам 2024-го она составила всего $3,5 млрд — это минимум с 1992 года.
Хотя к июлю котировки Brent и отыграли часть потерь (7 июля она торгуется по $68,6 за баррель), в целом с начала года энергоресурсы подешевели на четверть. Из-за этого Минфин уже втрое повысил прогноз по дефициту бюджета — до 3,8 трлн рублей. Это связано с тем, что стоимость сырья будет дешевле из-за более крепкого рубля. Так, с начала года российская нацвалюта окрепла почти на 25%.
Несмотря на это, доллар может продолжить слабеть к рублю, ведь из-за торговых войн инвесторы активно продают свои американские активы, полагает экономист Андрей Бархота.
Тем не менее российский ВВП в этом году в любом случае замедлит свой рост из-за торговых войн — он будет не выше 2% по итогам 2025-го, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Для сравнения, в Минэке ждут 2,5%. В Минфине также ожидают более низких показателей — по словам главы ведомства Антона Силуанова, экономика в этом году вырастет только на 1,5−2%.
Как изменится торговля между ЕС и КНР из-за торговых войн
Тарифная война развивается не только на фоне заявлений Дональда Трампа — Европа также планирует усилить торговое противостояние с Китаем. Так, министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что страны еврозоны должны ввести пошлины и противостоять китайскому импорту, который способен нанести ущерб местной промышленности.
Китай, в свою очередь, ограничил ввоз медоборудования, которое хотя бы на 50% состоит из произведенных в Европе компонентов. С 4 июля КНР на треть увеличила пошлины на крепкий алкоголь из ЕС — самое крупное повышение затронуло французские концерны Hennessy (почти 35%), а также Remy Martin (около 34%) и Martell (около 28%).
— Евросоюз с маниакальным упорством продолжает стрелять себе в ноги. Блок уже отстрелил себе одну, прекратив партнерство с Россией — многие европейские предприятия уже бежали в те страны, где энергоресурсы дешевле. Теперь же Брюссель собирается то же самое сделать с другой ногой в виде сотрудничества с Китаем, от которого ЕС вообще критически зависим, — отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Так, от продолжения торговых войн проиграют обе стороны: ЕС потеряет доступ к дешевым зеленым технологиям, а Китай — к премиальному рынку, уверен Андрей Петров из «БКС Мир инвестиций». При этом, по словам Натальи Мильчаковой, в итоге противостояния европейскую экономику ждут упадок промышленности и хроническая стагнация. Рост ВВП ЕС по итогам этого года рискует быть околонулевым.
Для Китая новые пошлины ЕС — это тоже потеря, ведь ему будет трудно найти новых торговых партнеров, отметила Наталья Мильчакова. Однако КНР не сильно проиграет — у нее есть свой собственный рынок, а также возможность поставлять товары в РФ и страны БРИКС, от сотрудничества с которым Пекин не откажется даже на фоне новых пошлин США.