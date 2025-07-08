Миновать тарифы: рост ВВП РФ замедлится ниже 2% из-за пошлин Трампа против БРИКС

Хотя к июлю котировки Brent и отыграли часть потерь (7 июля она торгуется по $68,6 за баррель), в целом с начала года энергоресурсы подешевели на четверть. Из-за этого Минфин уже втрое повысил прогноз по дефициту бюджета — до 3,8 трлн рублей. Это связано с тем, что стоимость сырья будет дешевле из-за более крепкого рубля. Так, с начала года российская нацвалюта окрепла почти на 25%.