Как вернуть деньги, которые отправили или получили по ошибке

Когда перевод был осуществлен по номеру карты или счета, следует сразу обратиться в службу поддержки банка по телефону горячей линии, через чат в мобильном приложении или путем личного посещения отделения банка. Если платеж еще не прошел, операцию удастся отменить. А при переводе на несуществующие реквизиты транзакции вообще не будет и деньги могут автоматически вернутся на счет. Если же деньги ушли, придется представить банку все собранные ранее доказательства. Банк также может попросить подать заявление о возврате средств. После этого нужно дождаться реакции кредитной организации. Она может начать расследование, которое занимает от нескольких дней до нескольких недель.