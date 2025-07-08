Как вернуть деньги, которые отправили или получили по ошибке

Что делать при неожиданном денежном поступлении
В первую очередь получателю следует выяснить, какой перевод он получил, и убедиться, что деньги предназначены именно ему. Необходимо изучить историю операций в приложении банка на смартфоне или в личном кабинете на сайте кредитной организации. Если имя и номер телефона отправителя или наименование юридического лица окажутся знакомыми, то с ними нужно связаться, узнать цель перевода и зафиксировать полученную информацию, сохранив переписку, сделав скриншоты с устройства или аудиозапись телефонного разговора.
Получателю важно учитывать, что поступившие на счет неизвестные деньги ему не принадлежат. В случае их присвоения будет иметь место неосновательное обогащение, то есть получение денежных средств без законных на то оснований (ст. 1102 Гражданского кодекса РФ). Отправитель будет вправе обратиться в суд с требованием вернуть сумму в полном объеме. Если он выиграет дело, деньги взыщут со счетов неосновательно обогатившегося человека либо с помощью службы судебных приставов.
Если определить отправителя самостоятельно не получается, следует обратиться в банк. Это позволит зафиксировать факт поступления неизвестных денег и начать процесс их возврата.
Для обращения нужно позвонить на горячую линию банка, написать сообщение в службу поддержки или посетить его отделение и подробно рассказать о факте поступления денег на счет от неизвестного отправителя и заявить об отказе от данной суммы. Затем следует написать соответствующее заявление в электронной или бумажной форме, убедиться, что банк его зарегистрировал, запросить номер обращения или другое доказательство, подтверждающее факт подачи заявления. Это, в частности, позволит получателю доказать в дальнейшем, что он не является участником мошеннической схемы.
На практике встречается ситуация, когда отправитель сам вышел на связь и требует вернуть ошибочно перечисленные деньги. В этом случае важно убедиться через историю операций в приложении банка на смартфоне или в личном кабинете на сайте кредитной организации, что запрашиваемая сумма действительно поступила на счет. Нельзя полагаться на слова отправителя, сказанные им по телефону или написанные в мессенджере.
Также не стоит верить push-уведомлениям от банка. Дело в том, что это может быть мошенническая схема, имитирующая зачисление. Она заключается в том, что на счет жертвы отправляют незначительную сумму и после этого в приложении банка появляется общий чат между отправителем и получателем. Через него мошенники отправляют жертве сообщения, которые появляются на ее устройстве в виде push-уведомления от банка.
Кроме того, злоумышленники могут попросить вернуть якобы ошибочно перечисленные деньги на реквизиты, принадлежащие другому лицу. В этом случае, скорее всего, имеет место попытка втянуть получателя в схему по отмыванию денег и сделать его дроппером.
Чтобы не попасть в мошенническую схему, получателю не следует делать никаких обратных переводов. Нужно сказать отправителю, чтобы он требовал возврат денег через свой банк. Все звонки и сообщения с просьбами вернуть деньги следует зафиксировать, сделав соответствующие аудиозаписи и скриншоты. Полученную информацию нужно передать в банк. Также следует зафиксировать и общение с самой кредитной организацией.
Что делать при ошибочном перечислении средств
В такой ситуации следует действовать как можно более оперативно, так как это увеличивает шансы на возврат отправленной суммы. Прежде всего нужно собрать такие доказательства, как данные о переводе (номер транзакции, дату и время перевода, сумму, реквизиты получателя (при их наличии), а также сделать скриншоты из приложения банка в смартфоне или из личного кабинета на сайте кредитной организации, содержащие информацию о переводе.
Если сумма была перечислена по номеру телефона в качестве мгновенного платежа, ее нельзя отозвать через банк. В данном случае отправителю стоит попытаться связаться с получателем, объяснить ситуацию, убедить последнего в отсутствии мошеннических намерений и вежливо попросить вернуть деньги. Если получатель согласится, можно обсудить с ним способ возврата, например, обратным переводом. Если же получатель не хочет возвращать деньги, его можно предупредить о факте неосновательного обогащения со ссылкой на соответствующие нормы ГК РФ, а также о намерении истребовать сумму в судебном порядке.
Когда перевод был осуществлен по номеру карты или счета, следует сразу обратиться в службу поддержки банка по телефону горячей линии, через чат в мобильном приложении или путем личного посещения отделения банка. Если платеж еще не прошел, операцию удастся отменить. А при переводе на несуществующие реквизиты транзакции вообще не будет и деньги могут автоматически вернутся на счет. Если же деньги ушли, придется представить банку все собранные ранее доказательства. Банк также может попросить подать заявление о возврате средств. После этого нужно дождаться реакции кредитной организации. Она может начать расследование, которое занимает от нескольких дней до нескольких недель.
В случае, когда получатель отказался вернуть деньги или банк не смог помочь, вопрос придется решать в судебном порядке. Необходимо подготовить все собранные ранее доказательства и заявление о взыскании средств через суд. Разбирательство может занять продолжительное время и потребовать дополнительных трат. Поэтому прежде чем его начинать отправителю имеет смысл оценить свои силы и возможности, а также учесть существенность оспариваемой суммы.
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