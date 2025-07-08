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Голикова: семейная налоговая выплата достигнет 189 тысяч рублей в год

С 2026 года в России семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на ежегодную семейную налоговую выплату в размере от 56 до 189 тысяч рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом она заявила на заседании фракции КПРФ.

«Было принято решение о так называемой семейной налоговой выплате, которая будет действовать с 2026 года по итогам 2025 года с соответствующим возвратом уплаченного подоходного налога. Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тыс. до 189 тыс. рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», — отметила Голикова.

Право на выплату получат родители как минимум двоих детей при условии, что среднедушевой доход в семье составляет менее полутора региональных прожиточных минимумов, а также если соблюдены требования к имуществу и отсутствует задолженность по алиментам. Семейная налоговая выплата будет составлять 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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