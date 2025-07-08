Голикова: семейная налоговая выплата достигнет 189 тысяч рублей в год

Об этом она заявила на заседании фракции КПРФ.
«Было принято решение о так называемой семейной налоговой выплате, которая будет действовать с 2026 года по итогам 2025 года с соответствующим возвратом уплаченного подоходного налога. Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тыс. до 189 тыс. рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», — отметила Голикова.
Право на выплату получат родители как минимум двоих детей при условии, что среднедушевой доход в семье составляет менее полутора региональных прожиточных минимумов, а также если соблюдены требования к имуществу и отсутствует задолженность по алиментам. Семейная налоговая выплата будет составлять 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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