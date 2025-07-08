Голикова: семейная налоговая выплата достигнет 189 тысяч рублей в год

«Было принято решение о так называемой семейной налоговой выплате, которая будет действовать с 2026 года по итогам 2025 года с соответствующим возвратом уплаченного подоходного налога. Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тыс. до 189 тыс. рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», — отметила Голикова.