ЕС добивается предварительной торговой сделки с США, пишет Bloomberg

«Европейский союз стремится заключить предварительную торговую сделку с США на этой неделе, которая позволит ему зафиксировать 10-процентную ставку пошлины после 1 августа, пока они ведут переговоры о постоянном соглашении», — говорится в публикации.
Кроме того, как отметили собеседники агентства, Брюссель хочет добиться от Вашингтона освобождения части «ключевых товаров» из-под действия пошлины в 10%, включив в этот перечень самолеты и детали к ним, вино и спиртные напитки.
В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил о том, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших соглашения с США, начнут действовать с 1 августа вместо 9 июля, как объявлялось ранее.
В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта.
В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Ранее объявлялось, что срок переговоров истекает 9 июля.