Юрист рассказал, при какой температуре нельзя работать в офисе

Такое право закреплено в Трудовом кодексе РФ, напомнил он в интервью РИА Новости.
«Действующее законодательство не предусматривает обязанности для работодателя решать проблему с превышением температуры воздуха на рабочем месте путем сокращения рабочего дня. Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ», — отметил эксперт.
Максимально комфортная и безопасная температура в офисах — не выше 28 градусов. Пределы температуры зависят от характера выполняемой работы и уровня энергозатрат организма. Чтобы понять конкретные нормы для своей профессии, следует обратиться к СанПиНам.
Роспотребнадзор рекомендует при повышении температуры воздуха сокращать продолжительность рабочего дня: при 28,5 градусах — на 1 час, при 29 градусах — на 2 часа, при 30,5 — уже на 4 часа. Температура выше 32,5 градусов считается экстремальной и опасной для здоровья. Особенно критично, если работа ведется на улице — в таких случаях лучше переносить работы на утренние или вечерние часы.
Однако подчеркнем, что эти рекомендации — лишь совет, а не обязательство работодателя. Несмотря на это, соблюдение норм микроклимата — важный фактор для сохранения здоровья и продуктивности сотрудников.
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