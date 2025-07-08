Юрист рассказал, при какой температуре нельзя работать в офисе

«Действующее законодательство не предусматривает обязанности для работодателя решать проблему с превышением температуры воздуха на рабочем месте путем сокращения рабочего дня. Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ», — отметил эксперт.