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Эксперт назвала зарплату, нужную для нормальной жизни

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Понятие «нормальной жизни» у каждого свое, но есть определенные критерии, позволяющие выяснить необходимый для этого доход, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Источник: © РИА Новости

Прежде всего, нужно учесть обязательные расходы, в которые входят траты на жилье, питание, транспорт, здоровье, обязательные платежи, досуг, отдых и т. д. Цифры получатся очень разными в зависимости от возраста, стиля жизни, состава семьи, места проживания и прочих факторов.

«Той суммы, которой хватает, например, живущему в общежитии студенту недостаточно взрослому работающему человеку с ипотекой. Жизнь в крупных городах дороже, чем в провинции, а у пенсионера будут свои потребности, например, траты на медицину», — указала эксперт.

К этому нужно прибавить средства на формирование личной подушки безопасности, а также расходы на сбережения и инвестиции. В итоге получится чистый желаемый доход, заключила Иваткина.

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