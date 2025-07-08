Эксперт назвала зарплату, нужную для нормальной жизни

Прежде всего, нужно учесть обязательные расходы, в которые входят траты на жилье, питание, транспорт, здоровье, обязательные платежи, досуг, отдых
«Той суммы, которой хватает, например, живущему в общежитии студенту недостаточно взрослому работающему человеку с ипотекой. Жизнь в крупных городах дороже, чем в провинции, а у пенсионера будут свои потребности, например, траты на медицину», — указала эксперт.
К этому нужно прибавить средства на формирование личной подушки безопасности, а также расходы на сбережения и инвестиции. В итоге получится чистый желаемый доход, заключила Иваткина.