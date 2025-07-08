ByteDance не собирается продавать TikTok американским компаниям

Трамп 19 июня объявил, что продлил отсрочку блокировки сервиса создания и просмотра коротких видео на территории США на 90 дней, до 17 сентября. Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в США, если материнская компания ByteDance не продаст его. Трамп после своей инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, согласно которому блокировка этой платформы в США откладывалась как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.