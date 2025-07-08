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Бразилия призвала мир постепенно уходить от зависимости от доллара

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл — РИА Новости. Страны мира должны постепенно уходить от зависимости от доллара в мировой торговле, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Источник: © РИА Новости

«Думаю, миру нужно найти способ сделать так, чтобы наши торговые отношения не шли через доллар. Когда речь идет о торговле США, пусть будет доллар. Но если речь идет о торговле с Китаем, Индией, ЮАР, то это необязательно», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

По мнению бразильского лидера, такие перемены нужно осуществлять с осторожностью, однако обратного пути в этом процессе уже нет.

Саммит БРИКС проходил с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года — также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.