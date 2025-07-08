Бразилия призвала мир постепенно уходить от зависимости от доллара

«Думаю, миру нужно найти способ сделать так, чтобы наши торговые отношения не шли через доллар. Когда речь идет о торговле США, пусть будет доллар. Но если речь идет о торговле с Китаем, Индией, ЮАР, то это необязательно», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.