Без суда, но с последствиями: миллионы россиян столкнутся с внезапным взысканием долгов

С 4,5 млн россиян налоговая сможет взыскивать долги без суда уже в этом году, выяснили «Известия». Правительственная комиссия 7 июля одобрила такую инициативу ко второму чтению законопроекта об упрощенном порядке. ФНС будет уведомлять должников через «Госуслуги» или их личный кабинет на сайте налоговой — на подачу возражений дадут месяц. Если человек не отреагирует, деньги автоматически спишут со счетов, а при их нехватке подключат приставов. Новый порядок позволит снизить нагрузку на суды и сэкономить деньги бюджету. Какие риски он несет для граждан, почему в нем есть и удобства и как подготовиться к изменениям — в материале «Известий».