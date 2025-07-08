Без суда, но с последствиями: миллионы россиян столкнутся с внезапным взысканием долгов

С 4,5 млн россиян налоговая сможет взыскивать долги без суда уже в этом году, выяснили «Известия». Правительственная комиссия 7 июля одобрила такую инициативу ко второму чтению законопроекта об упрощенном порядке. ФНС будет уведомлять должников через «Госуслуги» или их личный кабинет на сайте налоговой — на подачу возражений дадут месяц. Если человек не отреагирует, деньги автоматически спишут со счетов, а при их нехватке подключат приставов. Новый порядок позволит снизить нагрузку на суды и сэкономить деньги бюджету. Какие риски он несет для граждан, почему в нем есть и удобства и как подготовиться к изменениям — в материале «Известий».
Как будет работать внесудебное взыскание налоговых долгов
Сейчас внесудебный порядок взыскания налоговых долгов действует только для бизнеса. С ноября 2025-го власти хотят ввести его и для граждан. Это коснется россиян, которые заявляют о своих обязательствах самостоятельно — например, при подаче декларации или использовании режима самозанятости. Механизм будет работать, если человек не оспорит доначисление.
Минфин подготовил такой закон по поручению президента. В марте Госдума приняла его в первом чтении, а 7 июля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу с поправками ко второму, сообщил «Известиям» источник в кабмине. Документ с заседания правкомиссии есть в распоряжении редакции.
Сейчас налоговая взыскивает долги с физлиц через суд, решение выносится без заседания и направляется приставам, объяснила глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании BiznesiNalogi Евгения Мемрук. Человек получает уведомление через федеральные сервисы. Если он не согласен, то может подать короткое возражение — и приказ отменят, но действовать нужно оперативно.
— Тогда налоговая подает иск и почти всегда выигрывает, но весь процесс с принудительным взысканием занимает около года. За это время долг растет из-за пеней, госпошлины и исполнительского сбора, — рассказала юрист.
По расчетам Минфина, отказ от судебной процедуры в отношении физлиц позволит сократить расходы граждан: сейчас издержки увеличивают долг в среднем на 43% — с 30 тыс. рублей до 43 тыс. Новый порядок избавит от этих дополнительных затрат, а заодно и ускорит процесс взыскания, добавила Евгения Мемрук.
Как объяснил гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, если закон о внесудебном взыскании примут, схема будет такой:
— налоговая направит человеку уведомление или требование об уплате долга;— если гражданин не заплатит и не подаст возражения, инспекция вынесет решение о взыскании;— сначала деньги спишут со счетов в банке, а если их не хватит, подключат приставов, которые будут взыскивать за счет имущества;— решение можно будет получить в личном кабинете на сайте налоговой, через портал «Госуслуги» или по почте.
Если же человек подаст возражение, налоговая, как и раньше, должна будет обращаться в суд, добавил юрист. Не согласиться с решением, исходя из документа к заседанию правкомиссии, можно в течение 30 дней.
Как заявили «Известиям» в ФНС, каждый год рассматривается 4,5 млн административных дел о взыскании налоговых платежей. Евгения Мемрук говорит: по статистике, бесспорность и обоснованность требований властей подтверждается в 99,9% случаев. По ее словам, вероятно, это и есть та доля, которая легко может быть переведена на внесудебный порядок.
— Действительно, на внесудебный порядок может перейти до 85% дел о взыскании налоговой задолженности с физлиц, поскольку у большинства из них, как правило, не бывает возражений, — согласился Юрий Мирзоев.
Плюсы взыскания долгов по новой схеме
Уведомление через портал «Госуслуги» — законный способ информирования, оценила Евгения Мемрук. Есть альтернатива — личный кабинет на портале ФНС. А тем, кто не использует эти сервисы, будут направляться заказные письма. Если письмо отправлено по адресу регистрации и доставлено, оно считается полученным — даже если человек там не живет, пояснила она.
Ко второму чтению Минфин внес в законопроект ряд поправок. Еще одна касается улучшения взаимодействия налоговой и приставов. Кроме того, согласно документу, при взыскании налоговых долгов будут действовать те же гарантии, что и при обычном принудительном изъятии — например, сохранение прожиточного минимума и блок на арест определенного имущества.
Такие изменения помогут лучше защищать права граждан: упростится порядок подачи возражений, увеличится срок на их оформление, а новые правила не ограничат, а, наоборот, расширят возможности для обжалования, уверен партнер юридической фирмы «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Евгений Пантазий.
В целом есть ряд плюсов, связанных с введением внесудебного порядка, отмечают в ФНС. Там перечислили их «Известиям»:
— на возражения будет отводиться больше времени;— упрощение способа подачи возражений;— спорные суммы будут исключаться из сальдо единого налогового счета, то есть будет запрещено их погашать или взыскивать до окончательного решения суда. Сейчас такого нет.
Кроме того, снизится нагрузка на суды и уменьшатся расходы государства на налоговое администрирование, добавил Юрий Мирзоев из «Митра». Новый порядок может сэкономить казне порядка 2 млрд рублей в год, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. В первоначальной версии проекта Минфин ожидал, что изменения принесут в бюджетную систему дополнительные 22,5 млрд рублей (без уточнений, идет ли речь о ежегодных поступлениях).
Также возможно, что благодаря автоматизации система станет более прозрачной. Это исключит риск превышения полномочий при взыскании, добавила эксперт.
— Раньше налоговая нередко ошибочно начисляла долги физлицам — например, требовала оплату за угнанные или снятые с учета машины, путалась в расчетах налога на имущество. Сейчас таких случаев может стать меньше, — согласился партнер, юрист группы разрешения налоговых споров Kept Антон Степанов.
Как обезопасить себя от рисков при внесудебном взыскании
При этом растут и риски ошибок при внесудебном порядке: например, если налоговая не учтет льготу или гражданин не заметит уведомление и не успеет подать возражение, отметил Юрий Мирзоев.
— Ошибки в новом порядке не просто возможны — они неизбежны. Если человек пропустит срок для подачи возражений, ему придется самому обращаться в суд с административным иском и участвовать в разбирательстве, что требует времени, сил и юридических знаний, — добавил юрист.
Кроме того, внесудебная система требует особенно высокой кибербезопасности — утечка данных или сбой могут привести к серьезным массовым последствиям, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Есть также риск «автоматизации без разбора», когда решения принимаются формально, без учета индивидуальных обстоятельств.
Чтобы обезопасить себя, следует подключить уведомления на «Госуслугах» и регулярно проверять статус налогов и долгов, продолжил эксперт. По его словам, лучше раз в месяц заходить в личный кабинет ФНС и ФССП, а если появляются какие-то сомнения, оперативно писать запросы и фиксировать обращения.
Также важно сохранять все подтверждения об оплате, и при ошибках обращаться к омбудсмену по правам потребителей финансовых услуг или в прокуратуру. Законодательство уже предусматривает возможность оспорить действия приставов и налоговиков, но гражданам нужно и самим быть бдительными, заключил Владимир Чернов.