Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 7 июля

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным оказался вклад под 18,92% годовых. Его предлагает СДМ-Банк на сумму от 1,4 млн рублей.
Авто Финанс Банк предлагает клиентам вклад под 18,8% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.
Клиенты Первоуральскбанка могут открыть вклад под 18,46% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.
Вклад под 18% годовых на сумму от 100 тысяч рублей предлагает Кредит Европа Банк.
Клиентам БыстроБанка доступен вклад под 17,6% годовых на сумму от 150 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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