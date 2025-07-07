Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 7 июля

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 4 июля 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на 12 месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным оказался вклад под 18,92% годовых. Его предлагает СДМ-Банк на сумму от 1,4 млн рублей.

Авто Финанс Банк предлагает клиентам вклад под 18,8% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.

Клиенты Первоуральскбанка могут открыть вклад под 18,46% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.

Вклад под 18% годовых на сумму от 100 тысяч рублей предлагает Кредит Европа Банк.

Клиентам БыстроБанка доступен вклад под 17,6% годовых на сумму от 150 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше