Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия за полгода купила у Японии косметики на рекордную с 2021 года сумму

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россия в январе-мае потратила на импортную косметику из Японии максимальные с 2021 года 3,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства.

Источник: © РИА Новости

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Страна восходящего солнца увеличила свой экспорт этих товаров для ухода за собой на 17,5%. Большую часть поставок составляют средства для ухода за волосами: шампуни, лаки и средства для перманентной завивки — 68,3%. Оставшиеся 31,7% пришлись на помады, пудры и средства для макияжа глаз.

При этом по сравнению с прошлым годом существенно снизился интерес России к японским средствам для гигиены полости рта: отгрузки просели сразу в восемь раз, до 69,2 тысячи долларов. Заметную отрицательную динамику показали также ароматические приспособления для помещений: экспорт снизился вдвое, до 894,3 тысячи долларов.

Узнать больше по теме
Экспорт: от нефти и газа до цифровых решений
В глобальном мире перемещение товаров и услуг из одной страны в другую для продажи — это прежде всего обмен ресурсами, технологиями и культурой. Например, когда кофе из Бразилии попадает в европейские кофейни, а китайские автомобили ездят по дорогам России, мы видим, как экспорт превращает локальное в международное. В статье мы разберем, как работает экспорт, чем он отличается от импорта, как он способствует росту ВВП государств и поддержке национальных валют.
Читать дальше