Россия за полгода купила у Японии косметики на рекордную с 2021 года сумму

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Страна восходящего солнца увеличила свой экспорт этих товаров для ухода за собой на 17,5%. Большую часть поставок составляют средства для ухода за волосами: шампуни, лаки и средства для перманентной завивки — 68,3%. Оставшиеся 31,7% пришлись на помады, пудры и средства для макияжа глаз.
При этом по сравнению с прошлым годом существенно снизился интерес России к японским средствам для гигиены полости рта: отгрузки просели сразу в восемь раз, до 69,2 тысячи долларов. Заметную отрицательную динамику показали также ароматические приспособления для помещений: экспорт снизился вдвое, до 894,3 тысячи долларов.