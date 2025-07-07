Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист рассказал, как изменятся пенсии работающих россиян

С августа 2025 года пенсии работающих пенсионеров вырастут — прибавка составит до 437 рублей. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Доплата полагается тем гражданам, которые официально трудились в 2024 году и одновременно получали пенсию. За таких работников продолжают поступать страховые взносы, благодаря чему у них формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Именно они ежегодно перерасчитываются — без заявлений и визитов в ведомства.

«Согласно закону, при корректировке учитываются максимум три ИПК. С учетом индексации на 9,5% один коэффициент в 2025 году стоит 145,69 рубля. Значит, максимальная прибавка составит 437,07 рубля», — пояснил экономист в беседе с изданием «Газета.Ru».

При этом, подчеркнул он, это не разовая выплата. Повышенная пенсия начнет начисляться с августа и будет поступать ежемесячно. Никаких дополнительных действий от пенсионеров не требуется — перерасчет произойдет автоматически на основании данных, которые уже есть у Социального фонда России.

Балынин также предупредил о риске мошенничества. Если кто-то звонит и просит предоставить личные данные якобы для перерасчета пенсии — это обман. Эксперт советует рассказать об этом родственникам и знакомым, особенно пожилым, которые чаще становятся жертвами подобных схем.

По информации Социального фонда, средняя пенсия работающих пенсионеров сегодня составляет 21 080 рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Пенсионный коэффициент: как заработать на безбедную старость
Размер пенсии россиян напрямую зависит от такого показателя, как пенсионный коэффициент. Из чего он складывается, как его увеличить и какое минимальное значение необходимо для выхода на заслуженный отдых, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше