Экономист рассказал, как изменятся пенсии работающих россиян

Доплата полагается тем гражданам, которые официально трудились в 2024 году и одновременно получали пенсию. За таких работников продолжают поступать страховые взносы, благодаря чему у них формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Именно они ежегодно перерасчитываются — без заявлений и визитов в ведомства.
«Согласно закону, при корректировке учитываются максимум три ИПК. С учетом индексации на 9,5% один коэффициент в 2025 году стоит 145,69 рубля. Значит, максимальная прибавка составит 437,07 рубля», — пояснил экономист в беседе с изданием «Газета.Ru».
При этом, подчеркнул он, это не разовая выплата. Повышенная пенсия начнет начисляться с августа и будет поступать ежемесячно. Никаких дополнительных действий от пенсионеров не требуется — перерасчет произойдет автоматически на основании данных, которые уже есть у Социального фонда России.
Балынин также предупредил о риске мошенничества. Если кто-то звонит и просит предоставить личные данные якобы для перерасчета пенсии — это обман. Эксперт советует рассказать об этом родственникам и знакомым, особенно пожилым, которые чаще становятся жертвами подобных схем.
По информации Социального фонда, средняя пенсия работающих пенсионеров сегодня составляет 21 080 рублей.
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