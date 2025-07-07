Экономист рассказал, как изменятся пенсии работающих россиян

При этом, подчеркнул он, это не разовая выплата. Повышенная пенсия начнет начисляться с августа и будет поступать ежемесячно. Никаких дополнительных действий от пенсионеров не требуется — перерасчет произойдет автоматически на основании данных, которые уже есть у Социального фонда России.