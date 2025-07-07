Названы города с самыми высокими зарплатами в России

Вместе с тем в разрезе отраслей, регионов и городов ситуация выглядит очень неоднородной как в части динамики, так и в части абсолютных значений заработной платы. При этом отраслевые и территориальные расхождения в оплате труда достигают нескольких раз. Так, если средняя зарплата с учетом выплаты НДФЛ в отрасли «Деятельность финансовая и страховая» в первом квартале 2025 года, согласно данным Росстата, составила 184,8 тысячи рублей, то в отрасли «Образование» — 57,4 тысячи рублей, то есть разница составила 3 раза. Разрыв в оплате труда между городами так же очень существенен.