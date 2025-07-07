В МВД рассказали, как мошенники взламывают московский транспорт

Как ведомство сообщило в своем Telegram-канале, мошенники создают сайты-двойники, внешне полностью повторяющие официальные ресурсы и попадающие в результаты поисковых систем.
При попытке оплатить проезд через такие сайты деньги списываются с банковских карт граждан, однако услуга не предоставляется, а реквизиты попадают в распоряжение злоумышленников и используются в дальнейших мошеннических схемах.
За последний месяц ведомству удалось заблокировать более десяти сайтов, имитирующих официальный ресурс МСД (в числе примеров названы msd-avtodor-tr и msdmoss). Максимальный выявленный ущерб, причиненный одному из пострадавших, превысил 22 тысячи рублей.
Киберполиция настоятельно рекомендовала пользователям игнорировать сомнительные предложения, обращать внимание на предупреждения браузера и совершать оплату только через официальные сервисы: мобильное приложение «Парковки России», сайт msd.mos.ru, портал Госуслуг и приложения банков, интегрированных с государственной системой.
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