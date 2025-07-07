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В МВД рассказали, как мошенники взламывают московский транспорт

Киберполиция России зафиксировала рост фишинговых атак, связанных с оплатой проезда по платным автодорогам Москвы, включая Московский скоростной диаметр (МСД). Об этом заявило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Как ведомство сообщило в своем Telegram-канале, мошенники создают сайты-двойники, внешне полностью повторяющие официальные ресурсы и попадающие в результаты поисковых систем.

При попытке оплатить проезд через такие сайты деньги списываются с банковских карт граждан, однако услуга не предоставляется, а реквизиты попадают в распоряжение злоумышленников и используются в дальнейших мошеннических схемах.

За последний месяц ведомству удалось заблокировать более десяти сайтов, имитирующих официальный ресурс МСД (в числе примеров названы msd-avtodor-tr и msdmoss). Максимальный выявленный ущерб, причиненный одному из пострадавших, превысил 22 тысячи рублей.

Киберполиция настоятельно рекомендовала пользователям игнорировать сомнительные предложения, обращать внимание на предупреждения браузера и совершать оплату только через официальные сервисы: мобильное приложение «Парковки России», сайт msd.mos.ru, портал Госуслуг и приложения банков, интегрированных с государственной системой.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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