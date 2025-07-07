Мечты и реальность: сколько зарабатывают выпускники российских вузов и колледжей

Итак, на 2024 года, в России было открыто порядка 149 тысяч вакансий, ориентированных на молодых специалистов в возрасте от 14 до 24 лет. При этом активных резюме в этой категории почти в семь раз больше — около 964 тысяч. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рынок стал более активным: число вакансий и резюме выросло примерно на 40−60%. Заметным стало и повышение уровня оплаты труда. Медианная зарплата по вакансиям для молодежи во втором квартале 2024 года составила около 68 900 рублей, тогда как в ИТ-сфере — почти 87 100 рублей, а по рынку в целом — порядка 55 500 рублей. Это свидетельствует о востребованности молодых специалистов, особенно в технологических и быстрорастущих отраслях.