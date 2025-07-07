Мечты и реальность: сколько зарабатывают выпускники российских вузов и колледжей

По данным исследований Superjob за прошлый год, студенты старших курсов и выпускники бакалавриата называли вполне амбициозные суммы. Молодые специалисты из сферы IT рассчитывают на 80−100 тысяч рублей в месяц. Будущие инженеры, специалисты по аналитике, цифровым продуктам и дизайну озвучивают схожие суммы. Даже гуманитарии (пиарщики, журналисты, юристы) часто оперирую цифрами в диапазоне 60−70 тысяч. Между тем выпускники колледжей склонны оценивать свои стартовые возможности скромнее: 40−50 тысяч в месяц кажутся им вполне реалистичной планкой, а многие из них с самого начала нацелены на трудоустройство по конкретной специальности — например, в строительстве, логистике, техобслуживании или общепите.
Однако эти данные выглядят усредненно, если рассматривать их в отрыве от анализа сфер занятости для выпускников учебных заведений. Мы попытались суммировать результаты исследования рынка труда молодых специалистов, которое провел интернет-портал hh.ru, чтобы более детально посмотреть на этот рынок вакансий.
География и востребованность
Итак, на 2024 года, в России было открыто порядка 149 тысяч вакансий, ориентированных на молодых специалистов в возрасте от 14 до 24 лет. При этом активных резюме в этой категории почти в семь раз больше — около 964 тысяч. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рынок стал более активным: число вакансий и резюме выросло примерно на 40−60%. Заметным стало и повышение уровня оплаты труда. Медианная зарплата по вакансиям для молодежи во втором квартале 2024 года составила около 68 900 рублей, тогда как в ИТ-сфере — почти 87 100 рублей, а по рынку в целом — порядка 55 500 рублей. Это свидетельствует о востребованности молодых специалистов, особенно в технологических и быстрорастущих отраслях.
Наибольшее количество вакансий для молодежи размещалось в Приволжском, Центральном федеральных округах, а также в Москве — каждый из этих регионов обеспечивает около 9% от общего числа предложений. При этом по количеству резюме лидирует Москва (более 21% молодых соискателей ищут работу именно в столице), далее следует регион Поволжья (17%). По уровню конкуренции различия между регионами существенны: самый низкий индекс занятости молодежи зафиксирован на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, а самый низкий — в Центральном ФО. Это означает, что в первых регионах найти работу проще, тогда как в остальных конкуренция выше.
Наиболее доступной для молодых специалистов остается работа в продажах, розничной торговле и в сфере домашнего персонала. Около 30% всех вакансий для молодежи приходится на эти три отрасли. Кроме того, высока представленность в таких сегментах, как административный персонал, логистика и транспорт. Именно они чаще всего открывают позиции без требований к опыту и образованию начиная с 14 лет.
Реальная картина
Когда дело доходит до первой работы, данные по ожиданиям заработной платы нередко корректируются. Согласно данным Росстата, средняя зарплата выпускника вуза в течение первого года после получения диплома составляет около 50 тысяч рублей, хотя в регионах эта цифра может быть значительно ниже — в пределах 30−35 тысяч. Колледжи дают более быстрое, но не всегда более выгодное с точки зрения денег начало — молодые специалисты после окончания среднего профессионального образования (СПО) часто получают на старте около 40 тысяч, хотя быстрее находят работу и чаще работают по профилю. Например, техник-электрик, повар или слесарь может выйти на стабильный доход уже через месяц после выпуска. А вот выпускник юрфака, не имеющий ни стажировки, ни портфолио, будет дольше искать работу, и, возможно, согласится на зарплату, далекую от тех самых желанных 70 тысяч.
Почему же студенты так часто переоценивают свои возможности? Причин несколько. Во-первых, учебные заведения не всегда дают полную и честную картину рынка труда. Во-вторых, молодые люди ориентируются на истории успеха в соцсетях, где показывают «успешный успех», но редко говорят о длинном и нелегком пути к стабильному доходу. Кроме того, большое количество гуманитарных и творческих направлений ежегодно выпускают больше специалистов, чем может поглотить рынок. Особенно это заметно в юриспруденции, психологии и маркетинге. Работы в этих сферах много, но и конкуренция огромная. Напротив, в рабочих профессиях и технических специальностях сегодня кадровый дефицит. Например, хороший сварщик или электромонтажник в Москве может зарабатывать больше, чем офисный специалист с высшим образованием.
Однако в отношении гуманитарных профессий зачастую складывается несколько иная картина.
После окончания университета бывший студент в среднем может претендовать на зарплату в среднем 50.000−60.000 рублей. (…) Со студентами колледжей все обстоит несколько иначе. Найти работу по специальности после получения среднего профессионального образования — задача не из простых. На зарплату в 30.000−40.000 согласятся не многие, а платить выпускнику колледжа наравне с выпускником университета не особо разумно.
ВУЗ v.s. колледж
На этом фоне все больше молодых людей делают выбор в пользу колледжей. Обучение короче, практика начинается раньше, а трудоустройство — быстрее. Особенно хорошо чувствуют себя выпускники СПО в логистике, ремонте, строительстве. Работодатели заинтересованы в таких кадрах, так как на них можно положиться с первых месяцев. Впрочем, вузовское образование по-прежнему дает конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе. Карьерные траектории в госсекторе, науке, финансах, IT или международном бизнесе всё ещё чаще стартуют с диплома бакалавра или магистра.
Но какую бы дорогу ни выбрал выпускник, главный фактор успеха — это не сам диплом, а то, что стоит за ним. Те, кто не ждали окончания учёбы, а начинали набирать опыт во время обучения: на подработках, стажировках, через фриланс или волонтерство — получают работу быстрее и уверенно обсуждают условия на собеседовании. Уверенность приходит не от корочки, а от реальных проектов, навыков, рабочих кейсов. Примеров таких ребят становится всё больше.
Выбор между колледжем и университетом все меньше про «престиж», и все больше про прагматику. Сегодня молодежь начинает мыслить иначе: они оценивают сроки выхода на рынок, потенциальный доход и востребованность профессии. И пожалуй, в этом проявляется главное отличие нового поколения: они меньше верят в обещания и всё чаще смотрят на цифры.
Реальность — что нужно работать, и списать не получится. Объем работы и ее интенсивность, особенно в крупных компаниях, сразу дает такую нагрузку, как многозадачность, рутинность и необходимость проявления инициативы. Карьерный рост может происходить медленнее, чем ожидалось. Отдельным пунктом хочется выделить личностные разочарования. Это особенно заметно у недавних выпускников: отсутствие признания, недостаточное внимание к идеям нового сотрудника, необходимость следования установленным правилам.
Так что же в сухом остатке? Зарплаты выпускников — это лишь зеркало системы образования и реального спроса на рынке. Пока что ожидания остаются выше, чем предложения, но разрыв между ними преодолим. Главное: быть готовым к реальности, не бояться стартовать с малого и постоянно учиться. Первая зарплата не определяет всю карьеру, а только задает вектор. А вектор можно скорректировать, если знаешь, к чему хочешь прийти.
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