Лавров: ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля

Как указал Лавров, еще одним негативным фактором стало «стремительное нарастание долгового бремени». Министр обратил внимание на то, что с 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59. «Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», — подчеркнул глава дипведомства.