Лавров: ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля

«Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для “наказания”. Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», — отметил глава МИД РФ.
Как указал Лавров, еще одним негативным фактором стало «стремительное нарастание долгового бремени». Министр обратил внимание на то, что с 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59. «Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», — подчеркнул глава дипведомства.
XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии. В повестке — вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, укрепления мира и безопасности.
Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу — Бразилии, России, Индии и Китаю — присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.