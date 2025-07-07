Транспортный коллапс в России 5−6 июля мог стоить авиакомпаниям около 20 млрд рублей

По данным Минтранса, 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) были отменены более 250 рейсов, задержаны — свыше 270.
Только эти первые сутки отмен рейсов в трех аэропортах обошлись авиакомпаниям по меньшей мере в 3,9−5,9 млрд руб. Корректность этих расчетов подтвердили собеседники «Ъ» в двух крупных авиакомпаниях.
Согласно оценке эксперта компании EXPO.UAV Дмитрия Дацыкова, объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд руб.