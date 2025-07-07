Эксперты рассказали, как изменятся цены на материалы для дома и ремонта

Как отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, на формирование цен в сегменте товаров для дома и ремонта влияют как макроэкономическая ситуация, так и специфические факторы рынка. Одним из таких факторов специалист назвала сезон.
«Спрос на товары для дома и ремонта сезонный. Весной-летом (как правило, апрель-август) — пик продаж из-за теплой погоды и дачного сезона. Осенью наблюдается умеренный спрос. Зима (ноябрь-февраль) — спад (кроме новогодних распродаж). Погодные условия могут повлиять на незначительные сдвиги этих сроков. Например, теплая и сухая осень позволят проводить строительные и ремонтные работы дольше», — пояснила Долгова.
Кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова, в свою очередь, подчеркнула, что сезонность актуальна не для всего ассортимента данной сегментарной группы. Так, внутренняя отделка проводится круглогодично, а заливка стяжки или кирпичной кладки — в определенный сезон. Соответственно закупка материалов для определенного вида работ осуществляется по сезону, сказала она.
Вместе с тем, по мнению Благовой, основными ключевыми факторами, влияющими на спрос на товары для дома и ремонта являются динамика ввода нового жилья и затраты на обустройство существующего жилья.
«За период с января по апрель 2025 года объем ввода новых жилых проектов на рынок со стороны крупных строительных компаний сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, по прогнозам экспертов, в 2025 году объём новых проектов по сравнению с 2024 годом сократится на 27−38%, с 48 до 30−35 млн кв. В свою очередь спрос на недвижимость напрямую зависит от условий кредитования. После закрытия льготной программы “Господдержка” спрос заметно сократился. И если во втором квартале 2024 года банки выдали более 13 млрд рублей на ИЖС, то в третьем — уже только 8 млрд. В результате рост затрат на приобретение стройматериалов составил в 2025 году 5,2% по сравнению с 2024 годом, это ниже по сравнению с прогнозируемым ранее показателем 18%», — обратила внимание преподаватель ИМЭС.
Благова отметила, что уровень затрат на обустройство жилья напрямую зависит от платежеспособности населения. Так, по ее данным, в 2024 году 9% россиян готовы были потратить на ремонт и обустройство жилья более 500 тыс. руб. В 2025 году эта доля сократилась до 6% и увеличилась доля россиян, предпочитающих бюджетный ремонт. Если в 2024 году 5% покупателей ограничили свой бюджет на ремонт жилья от 300 до 500 тыс. руб., то в 2025 году процент этой группы увеличился в 6 раз и составил 30%.
Говоря о том, как изменились цены на товары для дома и ремонта, Мария Долгова напомнила, что, по данным Росстата на май 2025 года, строительные материалы подорожали на 6,4%, с начала текущего года — на 2,1%.
«В июне отмечен рост цен на 0,5% на плиты древесностружечные и доски обрезные по сравнению с маем. При этом общий индекс потребительских цен составил в июне 0,2%. В течение июля-начала августа повышательная динамика цен на строительные материалы и товары для дома сохранится в связи с ростом сезонного спроса», — уточнила она.
При этом Софья Благова указала, что по группе товаров для ремонта летом наблюдается более существенный рост цен по сравнению с весной.
«Уровень роста цен по разным ассортиментным группам дифференцирован: цемент — 15−20%, арматура — 18%, пиломатериалы — скачок до 25%, сухие смеси — на 10−12%, плиты и фанера — на 20−30%», — сообщила она.
Благова отметила, что снижение цен на товары для дома и ремонта в 2025 году маловероятно из-за влияния инфляции, геополитической ситуации и конъюнктуры рынка.
Как добавила Мария Долгова, товары данных категорий пользуются повышенным спросом только в теплое время года, а потому ближе к концу августа-началу сентября можно ожидать снижения цен.
«Именно в этот период начинаются распродажи остатков и появляются скидки с цен. При существенном падении спроса продавцы могут предоставлять скидки уже в летние месяцы», — подчеркнула она.
Также Долгова напомнила о возможности приобрести товары заранее с существенными скидками. Это можно сделать в периоды распродаж: на черную пятницу и с новогодними скидками, а также в несезон с февраля по март.
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