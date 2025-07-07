Эксперты рассказали, как изменятся цены на материалы для дома и ремонта

«За период с января по апрель 2025 года объем ввода новых жилых проектов на рынок со стороны крупных строительных компаний сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, по прогнозам экспертов, в 2025 году объём новых проектов по сравнению с 2024 годом сократится на 27−38%, с 48 до 30−35 млн кв. В свою очередь спрос на недвижимость напрямую зависит от условий кредитования. После закрытия льготной программы “Господдержка” спрос заметно сократился. И если во втором квартале 2024 года банки выдали более 13 млрд рублей на ИЖС, то в третьем — уже только 8 млрд. В результате рост затрат на приобретение стройматериалов составил в 2025 году 5,2% по сравнению с 2024 годом, это ниже по сравнению с прогнозируемым ранее показателем 18%», — обратила внимание преподаватель ИМЭС.