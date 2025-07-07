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ФНС инициировала процедуру банкротства российского «убийцы» Starlink

Федеральная налоговая служба (ФНС) № 4 по Москве подала в Арбитражный суд заявление о признании АО «СР Спейс» банкротом.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Согласно данным картотеки арбитражных дел, соответствующее заявление поступило в суд 2 июля. Дополнительные детали о деле на данный момент не раскрываются.

АО «СР Спейс», зарегистрированное в июле 2020 года, специализируется на разработке суборбитальных и орбитальных ракет-носителей легкого класса, малых космических аппаратов, а также решений в сфере программного обеспечения и анализа космических данных. Основателем и генеральным директором компании является Олег Мансуров. В структуру корпоративного портфеля входят восемь юридических лиц, включая ООО «СР Рокетс», ООО «СР Сателлитс» и ООО «СР Дата».

На 20 июня 2025 года в отношении АО «СР Спейс» действовало решение ФНС о приостановлении операций по банковским счетам в четырех кредитных организациях.

Позднее гендиректор SR Space Олег Мансуров заявил, что компания находится в процессе привлечения инвестиций, задолженность организации будет погашена в ближайший месяц.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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