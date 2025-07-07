ФНС инициировала процедуру банкротства российского «убийцы» Starlink

Согласно данным картотеки арбитражных дел, соответствующее заявление поступило в суд 2 июля. Дополнительные детали о деле на данный момент не раскрываются.
АО «СР Спейс», зарегистрированное в июле 2020 года, специализируется на разработке суборбитальных и орбитальных ракет-носителей легкого класса, малых космических аппаратов, а также решений в сфере программного обеспечения и анализа космических данных. Основателем и генеральным директором компании является Олег Мансуров. В структуру корпоративного портфеля входят восемь юридических лиц, включая ООО «СР Рокетс», ООО «СР Сателлитс» и ООО «СР Дата».
На 20 июня 2025 года в отношении АО «СР Спейс» действовало решение ФНС о приостановлении операций по банковским счетам в четырех кредитных организациях.
Позднее гендиректор SR Space Олег Мансуров заявил, что компания находится в процессе привлечения инвестиций, задолженность организации будет погашена в ближайший месяц.
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