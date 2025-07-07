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ФАС возбудила дело в отношении компании «Замбон-Фарма»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Замбон-Фарма», сказано в сообщении на сайте ведомства.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«Служба усматривает признаки установления организацией монопольно высокой цены на лекарственный препарат “Флуимуцил-антибиотик ИТ”», — сказано в публикации.

Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина о высокой цене на препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний в рамках МНН «Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат».

Препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, соответственно, на них не распространяется государственное регулирование цен.

Служба установила, что ООО «Замбон-Фарма» является единственной организацией, которая импортирует лекарственный препарат на территорию России, в связи с чем занимает доминирующее положение на соответствующем товарном рынке.

ФАС России проанализировала представленные фармкомпанией сведения. Анализ показал, что в период с 2023 года по I квартал 2025 года ООО «Замбон-Фарма» необоснованно повысило отпускную цену на «Флуимуцил-антибиотик ИТ» на 46%. При этом темпы роста прибыли фармкомпании значительно превысили рост расходов на производство.

Таким образом, в ценообразовании на препарат могут присутствовать признаки нарушения организацией Закона о защите конкуренции. Ведомство возбудило в отношении фармкомпании антимонопольное дело. В случае установления вины ООО «Замбон-Фарма» грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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