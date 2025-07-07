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ФАС раскрыла картель на 8,8 млрд рублей

ФАС раскрыла картель в сфере транспортирования ТКО в Рязанской области на 8,8 млрд рублей. Результатом его реализации стало поддержание цен на торгах, пишет пресс-служба ведомства.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Служба признала транспортировщиков ТКО: ООО «Спецавтобаза по уборке города», ООО «К-СК “Дягилево”, ООО “Полигон”, ООО “Спецмаш”, ООО “Альфа”, ООО “Спецпромсервис”, ООО “Метком”, ООО “Веста” и ряд индивидуальных предпринимателей нарушившими антимонопольное законодательство.

Хозяйствующие субъекты заключили картельное соглашение. Общая сумма начальных (максимальных) цен закупочных процедур составила 8 831 798 581 рубль.

Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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