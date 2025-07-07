Экономист предупредила о сокращении премий в России в 2025 году

«Тенденция контроля расходов со стороны компаний продолжится, увы, это коснется и мотивационных пакетов сотрудников. Причины сложных экономических условий для бизнеса лежат в плоскости макро-факторов: задача ЦБ по сдерживанию инфляции, рост дефицита бюджета на фоне низких цен на энергоносители, геополитика», — отметила эксперт в беседе с изданием «Газета.Ru».
Экономист добавила, что вопрос сокращения или отмены бонусов компании будут решать самостоятельно, опираясь на изменения в индивидуальном положении фирмы на рынке и на изменения в отрасли.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».