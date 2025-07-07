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Экономист предупредила о сокращении премий в России в 2025 году

Работодатели могут начать сокращать россиянам премии с июля по декабрь 2025 года, заявила кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Тенденция контроля расходов со стороны компаний продолжится, увы, это коснется и мотивационных пакетов сотрудников. Причины сложных экономических условий для бизнеса лежат в плоскости макро-факторов: задача ЦБ по сдерживанию инфляции, рост дефицита бюджета на фоне низких цен на энергоносители, геополитика», — отметила эксперт в беседе с изданием «Газета.Ru».

По словам Ахмадуллиной, чтобы сохранить сотрудников и удержать долю рынка, многие компании могут ввести более жесткие KPI для выплаты премий или рассмотреть возможность выплачивать бонусы акциями компании вместо «неживых» денег.

Экономист добавила, что вопрос сокращения или отмены бонусов компании будут решать самостоятельно, опираясь на изменения в индивидуальном положении фирмы на рынке и на изменения в отрасли.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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