Bloomberg: Саудовская Аравия неожиданно резко подняла цены на нефть для Азии

Повышение цен на фоне недавнего решения ОПЕК+ увеличить совокупную добычу в августе на 548 тыс. баррелей в сутки свидетельствует о том, что Эр-Рияд рассчитывает на устойчивый спрос в Азии, несмотря на риски избытка предложения во второй половине года. По прогнозам экспертов JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bloomberg Intelligence, дополнительное увеличение добычи может привести к формированию переизбытка нефти и снижению цен к уровню 60 долларов за баррель.