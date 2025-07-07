Bloomberg: Саудовская Аравия неожиданно резко подняла цены на нефть для Азии

Саудовская Аравия существенно повысила августовские цены на нефть для азиатских покупателей, продемонстрировав уверенность в стабильности глобального рынка даже на фоне ожидаемого роста предложения со стороны ОПЕК+.
Как сообщает Bloomberg, государственная компания Saudi Aramco увеличила премию на свою ключевую смесь Arab Light, реализуемую в азиатском регионе, на 1 доллар за баррель — до 2,20 доллара к бенчмарку Oman/Dubai. Это превышает ожидания участников рынка, которые прогнозировали рост премии лишь на 0,65 доллара.
Повышение цен на фоне недавнего решения ОПЕК+ увеличить совокупную добычу в августе на 548 тыс. баррелей в сутки свидетельствует о том, что Эр-Рияд рассчитывает на устойчивый спрос в Азии, несмотря на риски избытка предложения во второй половине года. По прогнозам экспертов JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bloomberg Intelligence, дополнительное увеличение добычи может привести к формированию переизбытка нефти и снижению цен к уровню 60 долларов за баррель.
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