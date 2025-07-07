Bloomberg: альтернативная доллару валюта БРИКС осталась несбыточной мечтой

Саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро
Как отмечает Bloomberg, в документе страны вновь подтвердили приверженность большей интеграции БРИКС.
«Мы поручили нашим министерствам финансов и центробанкам продолжить обсуждение Инициативы трансграничных платежей БРИКС», — говорится в тексте.
Издание добавляет, что, несмотря на стремления группы, прогресс идет медленно — а течения глобальной торговли меняются так стремительно, что их практически невозможно поймать.
«Это упущенная возможность для БРИКС, поскольку доллар оказался под давлением со стороны непостоянной политики президента США Дональда Трампа», — сказано в материале.
У доллара, продолжает агентство, был худший старт с 1973 года, так как торговая война Трампа и нападки на нерешительность Федеральной резервной системы в отношении снижения процентных ставок взбудоражили рынки, поставив под сомнение долгосрочную прибыльность активов США и заставив инвесторов бежать в поисках альтернатив.
В то время как все страны БРИКС поддерживают введение трансграничных платежей, впервые упомянутых в 2015 году, технические аспекты интеграции остаются сложными. Системы центральных банков в некоторых государствах еще не готовы, утверждают источники, знакомые с обсуждениями.
Понадобится время, чтобы их ввести, чего не произойдет в ближайшей перспективе, пишет Bloomberg.
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