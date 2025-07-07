Bloomberg: альтернативная доллару валюта БРИКС осталась несбыточной мечтой

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Платежные системы: как они работают и почему важны для экономики России

Современная экономика не может функционировать без оперативных и безопасных денежных транзакций. Платежные системы — это механизм, обеспечивающий стабильность финансовых операций. В статье разбираемся с основными понятиями, видами и принципами работы популярных систем.