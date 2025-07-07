Бесполетная авиация. Ущерб авиакомпаний из-за сбоев в расписании оценили в десятки миллиардов рублей

Пассажиры, продолжает Кирилл Янков, обращались, когда не могли найти представителей авиакомпаний или не слышали объявлений о ваучерах на питание или размещение в гостинице. В связи с этим, считает он, следует рассмотреть вопрос о корректировке Федеральных авиационных правил (ФАП-82) и создании четкого регламента для аэропортов и перевозчиков на случай чрезвычайных ситуаций для координации пассажиров по принципу единого окна. В Шереметьево и Пулково информационные службы работали исправно, подчеркивает Янков, но их усилий может быть недостаточно при таких массовых сбоях. Особенно четкие инструкции, по его словам, необходимы для тех аэропортов, на территориях которых не работают представители конкретных авиакомпаний, и для случаев, когда авиакомпания улетает на запасной аэродром, с которым не имеет договора.