Аналитики анонсировали консолидацию угольного рынка из-за кризиса

В результате отрасль снизит объем добычи угля до уровня, позволяющего удовлетворить внутренний спрос, и экспорта, который смог бы обеспечить рентабельность (по итогам этого года власти рассчитывают сохранить добычу на уровне 2024 года — 443,5 млн т.), считает Макаров. По прогнозам НКР, основной спрос на твердое топливо в «ближайшие годы» будет приходиться на страны Юго-Восточной Азии, Китай и Индию в силу развития в этих странах угольной генерации и одновременно инвестиций в возобновляемые источники энергии, расширение газовой инфраструктуры. Последние выступают основными альтернативами энергетического угля в Азии, следовательно спрос и цены на него в большей степени зависят от конъюнктуры на других энергетических рынках и политической обстановки. В России угольная генерация занимает около 15% в общем объеме производства электроэнергии, но внутренние цены на твердое топливо примерно в три раза ниже экспортных.