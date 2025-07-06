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Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 6 июля

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 4 июля 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 22% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей.

В Локо-Банке можно открыть вклад под 19% годовых на сумму от 300 тысяч рублей.

Вклад на шесть месяцев со ставкой 18,9% годовых предлагает СДМ-Банк на сумму от 1,5 млн рублей.

Клиенты Авто Финанс Банка могут открыть вклад под 18,7% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.

Дальневосточный банк предлагает вклад под 18,5% на сумму от 150 тысяч рублей.

Вклад под 18,3% годовых доступен клиентам Энерготрансбанка на сумму от 30 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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