Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 6 июля

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад под 22% годовых. Его предлагает Банк Дом.РФ на сумму от 10 тысяч рублей.
В Локо-Банке можно открыть вклад под 19% годовых на сумму от 300 тысяч рублей.
Вклад на шесть месяцев со ставкой 18,9% годовых предлагает СДМ-Банк на сумму от 1,5 млн рублей.
Клиенты Авто Финанс Банка могут открыть вклад под 18,7% годовых на сумму от 100 тысяч рублей.
Дальневосточный банк предлагает вклад под 18,5% на сумму от 150 тысяч рублей.
Вклад под 18,3% годовых доступен клиентам Энерготрансбанка на сумму от 30 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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