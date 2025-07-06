Стал известен размер средней пенсии неработающих пенсионеров

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что в августе для работающих пенсионеров произведут перерасчет страховой пенсии. Парламентарий отметил, что он затронет всех, кто официально трудился в течение прошлого года и за кого работодатели платили страховые взносы.