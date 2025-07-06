Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен размер средней пенсии неработающих пенсионеров

Неработающие пенсионеры могут рассчитывать на пенсию, немного превышающую сумму в 24 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда.

Источник: Газета.Ру

«Как показало исследование, средний размер пенсии работающих пенсионеров 1 апреля этого года составил 24 019 рублей», — говорится в публикации.

Агентство также напомнило, что на 1 января текущего года размер пенсии был немного ниже — в районе 23 758 рублей.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что в августе для работающих пенсионеров произведут перерасчет страховой пенсии. Парламентарий отметил, что он затронет всех, кто официально трудился в течение прошлого года и за кого работодатели платили страховые взносы.

В свою очередь председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова сообщила, что у женщин пенсия выше, чем у мужчин в настоящее время.